10-річна боксерка з Харкова підкорила серця Усика та Ломаченка: приголомшливі фото та відео
Харків'янка Кіра Макогоненко – чемпіонка України з боксу та володарка кубку Берліна. Їй всього десять, а її фанатами уже є Олександр Усик та Василь Ломаченко.
Бої і тренування дівчинки дивиться стотисячна армія вболівальників у всьому світі. Ще б пак, Рожева пантера – як називають її фанати – покаже клас будь-якому дорослому спортсмену. Як їй це вдається – розпитували журналісти 24 каналу.
Я люблю удари, я люблю змагатися! Мені подобається те, що я боксую з людьми з інших країн,
– сказала чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко.
Тренує спортсменку батько – чемпіон України та світу з боксу та кікбоксингу Артем Макогоненко. Каже, жіночий бокс не любив, тож у 3 роки віддав доньку на художню гімнастику. Та проти генів не попреш. І вже у 7 років Кіра оголосила батькам: цю кар'єру закінчує та обирає ринг.
Коли Кіра прийшла в зал, їй дуже сподобалося. Я ніколи не хотів... Не було схильності до того, щоб вона займалася саме боксом. Але однозначно йшло до того, що вона буде спортсменкою,
– розповів тренер і батько Кіри Артем Макогоненко.
Я приїхала до Кіри та її тата. Я побачиа їх в інтернеті, дивилася її виступи на ринзі, і приїхала вчитися. Хочу бути як Кіра!
– поділилась думками спортсменка з Туреччини Дуру.
На рахунку Кіри – 33 виграшні бої. Вона весь час бере участь у різноманітних талант-шоу та їздить на змагання по всьому світу. Зараз заповітна мрія дівчинки – стати триразовою олімпійською чемпіонкою.
Щоб виграти Олімпіаду, треба мінімум 500 боїв! Так що мало в мене зараз ще боїв,
– запевнила чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко.
Батько уважно слідкує, аби Кіра не перевантажувалась. Усі тренування підходять для її віку та статури. Сміється, часто доводиться гальмувати малу переможницю. Адже характер у неї ще той.
Можна і більше, але куди поспішати? Олімпійські ігри будуть тільки через 9 років,
– підкреслив тренер юної боксерки.
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