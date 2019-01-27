10-річна боксерка з Харкова підкорила серця Усика та Ломаченка: приголомшливі фото та відео

Кіра Макогоненко – справжня зірка. В інстаграмі на Рожеву пантеру підписані 73 тисячі фанів. Ще більше людей слідкують за дівчинкою в ютубі.

Її спортивними успіхами вражені Усик і Ломаченко.

По 4 години 6 днів на тиждень Кіра тренується в залі. Її тренування – це неабияке видовище. Кіру Макогоненко, без перебільшень, уже знає весь світовий бокс. У грудні 2018 року вона виборола Кубок з боксу у Берліні. Суперниць її віку не знайшлося, тому дівчинці довелося вийти проти старшої та важчої суперниці.

Я люблю удари, я люблю змагатися! Мені подобається те, що я боксую з людьми з інших країн,

– сказала чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко.

Коли Кіра прийшла в зал, їй дуже сподобалося. Я ніколи не хотів... Не було схильності до того, щоб вона займалася саме боксом. Але однозначно йшло до того, що вона буде спортсменкою,

– розповів тренер і батько Кіри Артем Макогоненко.

Потренуватися з Кірою приїздять спортсменки і з інших країн.

Я приїхала до Кіри та її тата. Я побачиа їх в інтернеті, дивилася її виступи на ринзі, і приїхала вчитися. Хочу бути як Кіра!

– поділилась думками спортсменка з Туреччини Дуру.



На рахунку Кіри – 33 виграшні бої. Вона весь час бере участь у різноманітних талант-шоу та їздить на змагання по всьому світу. Зараз заповітна мрія дівчинки – стати триразовою олімпійською чемпіонкою.

Щоб виграти Олімпіаду, треба мінімум 500 боїв! Так що мало в мене зараз ще боїв,

– запевнила чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко.

Можна і більше, але куди поспішати? Олімпійські ігри будуть тільки через 9 років,

– підкреслив тренер юної боксерки.

Окрім боксу, маленька чемпіонка ще встигає грати на піаніно, вчить англійську та грає в шахи. А ще готується до Чемпіонату України та прагне закінчити навчальний рік у школі на відмінно.