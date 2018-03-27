Завдяки своєму винаходу 16-річна львів'янка візьме участь в олімпіаді геніїв у США

11-класниця зі Львова Софія Петришин поїде до США, де позмагається на міжнародній олімпіаді геніїв. Школярка представить там свій власний винахід – прилад, який допоможе незрячим людям у їх соціалізації. Завдяки цьому вони зможуть зчитувати інформацію.

Маленький пристрій перетворює інформацію на CD-картці у текст шрифтом Брайля.

"Це така деталь, яку ви вмикаєте, вибираєте файл, який вам потрібно прочитати, натискаєте клавішу і починається його зчитування. Тобто зараз незрячі можуть зчитувати з CD-картки файли. У майбутньому його хочеться, звичайно ж, розширити, щоб передавати інформацію безпровідно", – зазначила школярка.

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І це лише початок. Свій винахід Софія планує вдосконалити.

Мені було б цікаво застосувати таку ідею, як перекладання на шрифт Брайля банківських систем у банкоматах. Тобто та інформація, яка виводиться на екран, виводилася б і поруч із якимись клавішами, щоб незрячий міг відчувати і розпізнавати цю інформацію,

– поділилася Софія Петришин.

За словами голови ГО "Фонду реабілітації незрячих" Михайла Петріва, ідея дуже актуальна. Адже в Україні є лише шість банкоматів, що пристосовані для незрячих. І жодного у Львові.

"Цими банкоматами, що є у Львові, на жаль, незрячі люди самостійно скористатися не можуть. Тому що, коли вставляєш картку, висвічується меню і всі дії відбуваються на екрані, а для незрячого екран є недоступним", – наголосив Михайло Петрів.

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Софія сконструювала цей пристрій для конкурсу від Малої академії наук. Згодом дівчина здобула першість у всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна і тепер поїде представляти розробку на міжнародну олімпіаду геніїв до США, яка відбудеться вже у червні 2018 року.

Вона цим дуже захопилася після того, коли колеги з факультету електроніки допомогли механічно сконструювати цей пристрій. Ну а далі вона вже сама. Бачу, в неї зароджуються нові ідеї,

– розповів викладач ЛНУ імені Івана Франка Андрій Мельничишин.

Допомогти Софії пообіцяли і у міській раді Львова.