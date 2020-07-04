8-річна дитина загинула під час стрілянини у ТРЦ в США
У штаті Алабама, що у США, відбулася стрілянина просто у торговельному центрі. У результаті інциденту загинула 8-річна дитина.
Ще троє людей зазнали поранень. Про це повідомила у твіттері місцева поліція.
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У п'ятницю, 3 липня, близько опівдня в одному з торговельних центрів міста Гувер пролунали постріли. Через це померла дитина. Інших трьох постраждалих доставили до лікарні.
Місцевий журналіст написав у твіттері, що загиблого хлопчика звали Ройта. Він навчався у початковій школі та мріяв стати музикантом.
До місця події прибули декілька поліцейських підрозділів. Ні підозрюваних, ні їхніх мотивів поки що не встановили.
Це величезна трагедія для нашого міста. Та я впевнений, що департамент поліції знайде відповідальних за це та вони понесуть покарання,
– заявив мер Гувера Френк Брокато.
Свої співчуття родині загиблого хлопчика висловили начальник місцевого департаменту поліції Нік Дерзіс та мер Гувера Френк Брокато.