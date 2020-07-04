В штате Алабама, в США, произошла стрельба в торговом центре. В результате инцидента погиб 8-летний ребенок.

Еще три человека получили ранения. Об этом сообщила в твиттере местная полиция.

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В пятницу, 3 июля, около полудня в одном из торговых центров города Гувер раздались выстрелы. Из-за этого умер ребенок. Других трех пострадавших доставили в больницу.

Местный журналист написал в твиттере, что погибшего мальчика звали Ройта. Он учился в начальной школе и мечтал стать музыкантом.

We’re learning more about one of the victims who was injured in a shooting at the Riverchase Galleria Mall. This is 8-year-old Royta. His mother says he’s a student at Jonesboro Elementary School in Bessemer and aspired to be a music artist. Royta is at Children’s of Alabama. pic.twitter.com/bgD2ejc0RG — Fred Davenport (@FredWVTM13) July 4, 2020

К месту происшествия прибыли несколько полицейских подразделений. Ни подозреваемых, ни их мотивов пока не установили.

Это огромная трагедия для нашего города. И я уверен, что департамент полиции найдет ответственных за это и они понесут наказание,

– заявил мэр Гувера Фрэнк Брокато.

Свои соболезнования семье погибшего мальчика выразили начальник местного департамента полиции Ник Дерзис и мэр Гувера Фрэнк Брокато.