8-летний ребенок погиб во время стрельбы в ТРЦ в США
В штате Алабама, в США, произошла стрельба в торговом центре. В результате инцидента погиб 8-летний ребенок.
Еще три человека получили ранения. Об этом сообщила в твиттере местная полиция.
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В пятницу, 3 июля, около полудня в одном из торговых центров города Гувер раздались выстрелы. Из-за этого умер ребенок. Других трех пострадавших доставили в больницу.
Местный журналист написал в твиттере, что погибшего мальчика звали Ройта. Он учился в начальной школе и мечтал стать музыкантом.
К месту происшествия прибыли несколько полицейских подразделений. Ни подозреваемых, ни их мотивов пока не установили.
Это огромная трагедия для нашего города. И я уверен, что департамент полиции найдет ответственных за это и они понесут наказание,
– заявил мэр Гувера Фрэнк Брокато.
Свои соболезнования семье погибшего мальчика выразили начальник местного департамента полиции Ник Дерзис и мэр Гувера Фрэнк Брокато.