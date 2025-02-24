Україна наростила експорт яєць

Україна відправила на експорт 10 600 тонн яєць в січні 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agro Times. Це на 92,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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У грошовому еквіваленті експорт за січень зріс на 80,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 11,2 мільйона доларів. Проти грудня 2024 року виторг зріс на 51% (7,4 мільйона доларів).

Хто купує курячі яйця з України

Головними покупцями українських яєць протягом січня 2025 року були:

Хорватія (14,9%),

(14,9%), Італія (13,5%),

(13,5%), Польща (11,1%).

За весь 2024 рік Україна відправила на експорт 77 800 тонн яєць, що на 59,4% більше, ніж роком раніше. Виторг за минулий рік – 72,8 мільйона доларів, або на 22% більше, ніж у 2023 році.

Основними покупцями українських яєць минулого року були: