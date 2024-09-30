Конопляна промисловість розвивається після легалізації

Є всі передумови того, що у 2025 році цей показник зріс удвічі, як мінімум до 21 мільйона доларів. Такі орієнтовні показники наводять експерти Офісу ефективного регулювання (BRDO), пише Delo.ua.

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В організації називають цілком реалістичним прогноз Мінагрополітики на 2025 рік, згідно з яким очікується подвоєння посівних площ під цією культурою до 8 тисяч гектар. Звісно, варто враховувати складні умови, в яких працює сільськогосподарський сектор України в умовах повномасштабної війни.

На сьогодні обсяг посівів промислових конопель складає близько 4 тисяч гектар. За нашими розрахунками, це може генерувати 10,5 мільйонів доларів товарообігу у 2024 році,

– зазначила керівниця сектору "Сільське господарство" BRDO Ірина Грузінська.

Досить високі показники, що заплановані на наступний рік, можливі через високу рентабельність культури, яка приваблює підприємців. За розрахунками BRDO, рентабельність від прибутку при вирощуванні конопель як сировини для волокон становить 30 – 60%, насіння – понад 110%. Якщо виробник зможе реалізувати частини рослини повністю, цей показник може перевищити 180%.

При цьому навіть за таких темпів розвитку український ринок промислових конопель залишиться неспівставно меншим за світовий. Його місткість у 2023 році сягнула 5,4 мільярда доларів, і до 2032 прогнозується ріст до 19,7 мільярда доларів з середнім темпом зростання 15,1%.

Які фактори впливають на коноплярство України

Серед ключових факторів, які вплинуть позитивно на українське коноплярство у 2025 році, Ірина Грузінська називає продовження лібералізації галузі. Реформа остаточно запрацювала в серпні 2024 року, тому фермери остаточно відчують регуляторні послаблення у наступному році перед посівною.

Важливо Також галузі сприяє відкриття індустріальних парків, що спрямовані виключно на сферу вирощування і переробки промислових конопель. Зараз в Україні діють два таких кластери: індустріальний парк "Ма'Рижани" в Житомирській області, головним резидентом якого є однойменна Ma'Rijany Hemp Company, а також HEMPY UA Industrial park у Рівненській області.

Такий формат розміщення переробних кластерів в регіонах традиційного вирощування конопель сприяє скороченню логістичних витрат і дозволяє об’єднувати під одним дахом кілька компаній одного профілю.