Яким чином з супутника аналізують посіви соняшника

Така технологія була використана для створення карти високою роздільною здатності до 20 метрів посівних площ соняшнику в Україні, розповідають у NASA Harvest. Отримана карта посівних площ соняшнику дозволила краще зрозуміти виробництво соняшнику по всій країні, зокрема, як воно змінилося після російського вторгнення.

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Їхній аналіз виявив зменшення на 5% (втрата 3500 квадратних кілометрів) посівних площ соняшнику у 2022 році порівняно з 2021 роком. Більшість цих втрат спостерігалася в окупованих Росією регіонах, тоді як у контрольованих Україною регіонах суттєвих втрат не було. У межах окупованих територій площа посіву соняшнику з 2021 по 2022 роки скоротилася на 29%.

Зверніть увагу! Огляд карт посівних площ показує, як змінилося виробництво соняшнику в країні. Як і слід було очікувати, посівні землі під соняшником майже зникли на лінії фронту війни.Порівнюючи карти посівних площ 2021 та 2022 років, на 9% полів обидва роки сіяли соняшник.

Карти площ посівів соняшника / Фото NASA Harvest

Загалом по всій Україні скорочення виробництва соняшнику було меншим, ніж прогнозувалося. Це дослідження показує корисність супутникових зображень для моніторингу сільгоспвиробництва, особливо в районах, де доступ обмежений.