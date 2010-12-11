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      Активісти вимагають не будувати храм біля Московської площі

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      На місці скверу храму не бувати. Свято-Воскресенський кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату має з’явитись в районі Московської площі.

      Столичні активісти вимагають не виділяти гроші з місцевого бюджету на його будівництво.

      ”З бюджету, який зараз надзвичайно великі проблеми має на храм, який має бюджет мільярдний, який є у тій організації, яка його будує, мільярди гривень, виділяти цих 11 мільйонів, забирати у киян. Це є протиправно і просто нонсенс”, - каже Ігор Луценко, ГО "Збережи старий Київ".

      Під київською міськдержадміністрацією навіть показово покарали батюшку, який вимагав гроші на храм, офіси, готель для прихожан, телестудію, спорткомплекс і підземний паркінг.

      “Це не божественний образ, це демонічний образ . Тому що, насправді, всі, хто не є священиками - вони лише створені для того, щоб викачувати гроші і лише впливати на суспільство своїми єретичним думками”, - каже псевдобатюшка Ігор.

      Разом з тим, активісти заявляють - надаючи фінансування певним релігійним громадам, чиновники тим самим купують прихильність їхню та їхніх прихожан.

      Загалом в столиці вже близько 10 об'єктів, де зелені зони знищують під будівництво храмів.

      ”Дуже яскравим єсть прикладом забудова скверу на Львівській площі. Спочатку там також була відведена в сквері на периферії скверу маленька діляночка під капличку. Це був зелений сквер біля торгово-промислової палати, зараз там немає просто жодного дерева. Тобто, скверу зовсім не існує, наприклад, єсть напроти парку "Юність"через дорогу ще один парк і там також збираються будувати церкву”, - каже ініціативна група проти забудови парку "Юність" Катерина Брисенко.

      Депутати Київради, як відомо, виділили 11 мільйонів гривень на будівництво храму в районі Московської площі. Вражаючий комплекс на 22 тисячі квадратних метрів, крім собору на 5 тисяч прихожан, має об’єднати резиденцію Митрополита, багаточисленні офіси, гімназію, готель для паломників, телестудію, конференц-зал на тисячу осіб, спорткомплекс і навіть підземний паркінг на понад сотню місць.


       

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      Теги: Новини України
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      Новини за 11 грудня 2010
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