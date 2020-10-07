Активістка, яка викрила плагіат Шкарлета, заявила про погрози зґвалтування
Співзасновниця антиплагіатного руху "Дисергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила про погрози зґвалтування й стеження з боку невідомого їй чоловіка. Активістка відома тим, що раніше викрила плагіат у науковій роботі виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета.
Про погрози сама Світлана Благодєтєлєва-Вовк розповіла під час свого брифінгу, розповідає "Центр протидії корупції".
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Активістка процитувала одне з повідомлень, які їй надсилають. Наводимо мовою оригіналу:
Пару раз я решил приблизится к тебе и почуствовать твой запах. Я был рядом два раза, чувствовал твой запах и еле сдерживался, чтобы завладеть тобой прямо на улице. Думаю, наш первый секс будет в публичном месте.
Я появлюсь неожиданно, только ты обязательно сопротивляся – ну, для вида. Это меня тоже заводит. Уверен, что и тебя. Я ведь слишком давно и хорошо тебя знаю. С нетерпением жду нашого искрометного публичного солития.
Також Благодєтєлєва-Вовк розповіла, що камери відеоспотереження неодноразово фіксували невідомого чоловіка, коли він підходив до її під'їзду, а також дверей будинку й робив фото.
Активістка стверджує, що тричі викликала поліцію через погрози, але правоохоронці приїхали лише одного разу. За її словами, поліція не помітила складу злочину й відмовилася приймати заяву.
На жаль, ми поки не змогли з'ясувати в поліції деталі щодо цієї заяви. Сповістимо про це, щойно отримаємо відповідь поліції на запит. Також наразі невідомо, чи погрози якось пов'язані з діяльністю Благодєтєлєвої-Вовк.
Що відомо про Благодєтєлєву-Вовк?
Це українська науковиця й активістка, кандидатка економічних наук. Вона є співзасновницею руху "Дисергейт" – ініціативної групи українських науковців, що займається виявленням фактів плагіату в наукових роботах.