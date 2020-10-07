Співзасновниця антиплагіатного руху "Дисергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила про погрози зґвалтування й стеження з боку невідомого їй чоловіка. Активістка відома тим, що раніше викрила плагіат у науковій роботі виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про погрози сама Світлана Благодєтєлєва-Вовк розповіла під час свого брифінгу, розповідає "Центр протидії корупції".

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Активістка процитувала одне з повідомлень, які їй надсилають. Наводимо мовою оригіналу:

Пару раз я решил приблизится к тебе и почуствовать твой запах. Я был рядом два раза, чувствовал твой запах и еле сдерживался, чтобы завладеть тобой прямо на улице. Думаю, наш первый секс будет в публичном месте.



Я появлюсь неожиданно, только ты обязательно сопротивляся – ну, для вида. Это меня тоже заводит. Уверен, что и тебя. Я ведь слишком давно и хорошо тебя знаю. С нетерпением жду нашого искрометного публичного солития.

Також Благодєтєлєва-Вовк розповіла, що камери відеоспотереження неодноразово фіксували невідомого чоловіка, коли він підходив до її під'їзду, а також дверей будинку й робив фото.

Одне із повідомлень пані Світлані на відео, яке поліція вважає «романтичним»: pic.twitter.com/1ZFVhGzswJ — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

До речі, зараз в інформаційному агентстві «Інтерфакс» відбувається прес-конференція активістки Свтілани Благодєтєлєвої-Вовк. Саме вона викрила плагіат в науковій роботі міністра освіти Сергія Шкарлета.



Участь бере і виконавча директора ЦПК Дар’я Каленюк. pic.twitter.com/BfL8GDgOGH — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

До речі, зараз в інформаційному агентстві «Інтерфакс» відбувається прес-конференція активістки Свтілани Благодєтєлєвої-Вовк. Саме вона викрила плагіат в науковій роботі міністра освіти Сергія Шкарлета.



Участь бере і виконавча директора ЦПК Дар’я Каленюк. pic.twitter.com/BfL8GDgOGH — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

Активістка стверджує, що тричі викликала поліцію через погрози, але правоохоронці приїхали лише одного разу. За її словами, поліція не помітила складу злочину й відмовилася приймати заяву.

На жаль, ми поки не змогли з'ясувати в поліції деталі щодо цієї заяви. Сповістимо про це, щойно отримаємо відповідь поліції на запит. Також наразі невідомо, чи погрози якось пов'язані з діяльністю Благодєтєлєвої-Вовк.