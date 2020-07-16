Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відтермінувати перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську. Законопроєкт викликав обурення серед українців, тож 16 липня небайдужі вийшли на акцію протесту "Без мови немає нації".

Під Верховною Раду на акцію зібралися сотні людей, повідомляє 24 канал. Більшість активістів використовують захисну маску, але соціальної дистанції тримаються не усі.

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Люди тримають плакати з надписами "Той хто мову забуває, той нікчемну душу має", "Слово – зброя", "Мова єднає", "Проблема може бути тільки у корови: корова має язика та не має мови", "Руки геть від мови" та багато інших.

На місці акції також розклали сцену.

Акція протесту через законопроєкт Бужанського / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Що відбувається на акції протесту під Верховною Радою: дивіться онлайн-трансляцію 24 каналу

Що передбачає законопроєкт Бужанського