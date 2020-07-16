Без мови немає нації – у Києві протестують через законопроєкт Бужанського: онлайн-трансляція
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відтермінувати перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську. Законопроєкт викликав обурення серед українців, тож 16 липня небайдужі вийшли на акцію протесту "Без мови немає нації".
Під Верховною Раду на акцію зібралися сотні людей, повідомляє 24 канал. Більшість активістів використовують захисну маску, але соціальної дистанції тримаються не усі.
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Люди тримають плакати з надписами "Той хто мову забуває, той нікчемну душу має", "Слово – зброя", "Мова єднає", "Проблема може бути тільки у корови: корова має язика та не має мови", "Руки геть від мови" та багато інших.
На місці акції також розклали сцену.
Акція протесту через законопроєкт Бужанського / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Що відбувається на акції протесту під Верховною Радою: дивіться онлайн-трансляцію 24 каналу
Що передбачає законопроєкт Бужанського
- Законопроєкт, який подав нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський, відтерміновує перехід українських шкіл, де є російська мова викладання, на українську.
- Він має відбутися з 1 вересня 2020 року, а Бужанський пропонує з 1 вересня 2023 року.
- У такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС.
- За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023. Однак тепер "слуга народу" пропонує цю різницю забрати.
- Найважливіша інстанція перед розглядом у парламенті – комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики – підтримав законопроєкт Бужанського та рекомендує схвалити його у першому читанні.
- Наразі законопроєкту у порядку денному немає.