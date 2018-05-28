Американські діти відтворили весільний образ принца Гаррі і Меган Маркл для фотосесії

Шестирічний хлопчик Ендрю Роберт і семирічна Наї Отеро, які лише фантазували про королівське весілля, взяли участь у фотосесії. Так, вони зіграли принца Гаррі і американської колишню актрису Меган Маркл, які одружилися 19 травня у Віндзорі.

Маленька наречена Наї Отеро одягла інтерпретацію весільної сукні "Givenchy" від Esaie Couture, повідомляє Reuters.

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"Я думаю, що вона (Меган Маркл – 24 канал) гарна, і це честь вийти заміж за принца Гаррі. А також одягатися, як вона", – розповіла дівчинка під час фотосесії.



Американські діти повторили весільний образ принца Гаррі і Меган Маркл



Весільне фото принца Гаррі і Меган Маркл

Натомість Ендрю Роберт втілив бородатого принца Гаррі за допомогою олівця для брів.



Американські діти повторили весільний образ принца Гаррі і Меган Маркл

Дивіться відео, як проходила фотозйомка дітей у стилі королівського весілля:

Нагадаємо, грандіозне весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулося 19 травня у Віндзорському замку. Серед гостей було багато знаменитостей: зірок шоу-бізнесу та спорту.



Найповажнішим сюрпризом для Меган Маркл став подарунок від королеви Єлизавети ІІ. Британський монарх в день весілля оголосила про надання титулу подружжю – принц Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими. Окрім цього, наречена отримала свій королівський герб, на якому були зображені символи, що означають рідну для акторки Каліфорнію.