Пускатимуть тільки своїх: в Амстердамі хочуть заборонити продавати туристам легкі наркотики
Влада столиці Нідерландів Амстердаму планує заборонити продаж туристам легких наркотиків. В кофешопи пускатимуть тільки жителів країни.
Очільниця Амстердаму Фемке Халсема заявила, що це рішення ухвалять "не завтра". Про це повідомили на сайті NOS.
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Реальний ризик
За її словами, для початку питання заборони продажу легких наркотиків туристам обговорять у мерії і з представниками бізнесу. Халсема також назвала реальним ризиком те, що торгівля вийде на вулицю.
Нам потрібні туристи, які приїжджають заради багатства і краси культурних установ. А не ті туристи, які приїжджають сюди тільки гуляти напідпитку,
– зазначила Халсема.
Вона вважає, що зміна правил продажу легких наркотиків може змінити і уявлення туристів про місто.
Кофешопи з дозволом на маріхауну
В Нідерландах поширені так звані кофешопи, які мають дозвіл на продаж марихуани. А також – продуктів, що її містять.
Заборону продажу легких наркотиків в Амстердамі обговорювали і раніше. Проте всі ідеї зводилися до ризику того, що заборона призведе до переміщення торгівлі на вулицю і стане незаконною.
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