Влада столиці Нідерландів Амстердаму планує заборонити продаж туристам легких наркотиків. В кофешопи пускатимуть тільки жителів країни.

Очільниця Амстердаму Фемке Халсема заявила, що це рішення ухвалять "не завтра". Про це повідомили на сайті NOS.

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Реальний ризик

За її словами, для початку питання заборони продажу легких наркотиків туристам обговорять у мерії і з представниками бізнесу. Халсема також назвала реальним ризиком те, що торгівля вийде на вулицю.

Нам потрібні туристи, які приїжджають заради багатства і краси культурних установ. А не ті туристи, які приїжджають сюди тільки гуляти напідпитку,

– зазначила Халсема.

Вона вважає, що зміна правил продажу легких наркотиків може змінити і уявлення туристів про місто.

Кофешопи з дозволом на маріхауну

В Нідерландах поширені так звані кофешопи, які мають дозвіл на продаж марихуани. А також – продуктів, що її містять.

Зазначимо! За останні 20 років кількість кофешопів в Амстердамі скоротилася від 283 до 166, але попит на легкі наркотики все ж виріс.

Заборону продажу легких наркотиків в Амстердамі обговорювали і раніше. Проте всі ідеї зводилися до ризику того, що заборона призведе до переміщення торгівлі на вулицю і стане незаконною.

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