Власти столицы Нидерландов Амстердама планируют запретить продажу туристам легких наркотиков. В кофешопы будут пускать только жителей страны.

Глава Амстердама Фемке Халсема заявила, что это решение примут "не завтра". Об этом сообщили на сайте NOS.

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Реальный риск

По ее словам, для начала вопрос запрета продажи легких наркотиков туристам обсудят в мэрии и с представителями бизнеса. Халсема также назвала реальным риском то, что торговля выйдет на улицу.

Нам нужны туристы, которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять навеселе,

– отметила Халсема.

Она считает, что изменение правил продажи легких наркотиков может изменить и представление туристов о городе.

Кофешопы с разрешением на марихуану

В Нидерландах распространены так называемые кофешопы, которые имеют разрешение на продажу марихуаны. А также – продуктов, ее содержащих.

Отметим! За последние 20 лет количество кофешопов в Амстердаме сократилось от 283 до 166, но спрос на легкие наркотики все же вырос.

Запрет продажи легких наркотиков в Амстердаме обсуждали и ранее. Однако все идеи сводились к риску того, что запрет приведет к перемещению торговли на улицу и станет незаконной.

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