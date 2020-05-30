У Швейцарії проституція легальна, але публічні доми закрили на карантин, як і багато інших підприємств, через пандемію COVID-19. Однак після численних звернень громадськості влада дозволила поновити їм роботу – з 6 червня і з обов'язковим виконанням певних вимог.

Правила, за якими у посткарантинних умовах працюватимуть борделі, розробили самі працівники секс-бізнесу. Їх подали на затвердження владі, і влада з ними погодилася. Про відновлення роботи публічних домів у Швейцарії розповіли у виданні Daily Mail.

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Найважливіші умови, яких будуть дотримуватися працівники секс-бізнесу та клієнти

Правило довжини руки

Сексом можна займатися у позах, які дозволяють партнерам тримати обличчя на відстані витягнутої руки один від одного.

Секс – тільки парний

Жодних "трійничків" і групового сексу.

Анальний секс

​Можна займатися, але усі "анальні практики" допускаються лише із застосуванням рукавичок.

Рот – закритий

​На обличчі потрібно мати маску, але не для анонімності, а для захисту від коронавірусу.

Дозвіл на обробку персональних даних – обов'язковий

Анонімність відтепер у минулому, дані про клієнтів будуть зберігати чотири тижні (якщо той виявиться хворим, влада зможе відстежити його контакти). Це стосується й автомобілів, якщо секс-послуги надаються у транспортному засобі клієнта.

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Звісно, треба буде виконувати й цілком звичні та необхідні побутові речі:

Прати постіль після кожного клієнта – і щоб температура була не нижчою за 60 градусів.

після кожного клієнта – і щоб температура була не нижчою за 60 градусів. Провітрювати робоче місце хоча б 15 хвилин між зустрічами.

хоча б 15 хвилин між зустрічами. Після того, як клієнт закінчив свої справи, його бажано відправити у душ.

Дотримання правил у борделях ретельно перевірятиме поліція.

Зауважимо, 6 червня, крім борделів, у Швейцарії відкриють зоопарки, басейни та спортивні майданчики. Тож розваг місцевим вистачатиме.



У країні загалом зафіксовано станом на 30 травня майже 31 тисячу інфікованих. Причому 28 тисяч вважаються такими, що вилікувалися. Кількість же летальних випадків наближається до 2000.