Анальний секс – не табу, тільки щоб у рукавичках: у Швейцарії дозволили відкрити борделі
У Швейцарії проституція легальна, але публічні доми закрили на карантин, як і багато інших підприємств, через пандемію COVID-19. Однак після численних звернень громадськості влада дозволила поновити їм роботу – з 6 червня і з обов'язковим виконанням певних вимог.
Правила, за якими у посткарантинних умовах працюватимуть борделі, розробили самі працівники секс-бізнесу. Їх подали на затвердження владі, і влада з ними погодилася. Про відновлення роботи публічних домів у Швейцарії розповіли у виданні Daily Mail.
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Найважливіші умови, яких будуть дотримуватися працівники секс-бізнесу та клієнти
Правило довжини руки
- Сексом можна займатися у позах, які дозволяють партнерам тримати обличчя на відстані витягнутої руки один від одного.
Секс – тільки парний
- Жодних "трійничків" і групового сексу.
Анальний секс
- Можна займатися, але усі "анальні практики" допускаються лише із застосуванням рукавичок.
Рот – закритий
- На обличчі потрібно мати маску, але не для анонімності, а для захисту від коронавірусу.
Дозвіл на обробку персональних даних – обов'язковий
- Анонімність відтепер у минулому, дані про клієнтів будуть зберігати чотири тижні (якщо той виявиться хворим, влада зможе відстежити його контакти). Це стосується й автомобілів, якщо секс-послуги надаються у транспортному засобі клієнта.
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Звісно, треба буде виконувати й цілком звичні та необхідні побутові речі:
- Прати постіль після кожного клієнта – і щоб температура була не нижчою за 60 градусів.
- Провітрювати робоче місце хоча б 15 хвилин між зустрічами.
- Після того, як клієнт закінчив свої справи, його бажано відправити у душ.
Дотримання правил у борделях ретельно перевірятиме поліція.
Зауважимо, 6 червня, крім борделів, у Швейцарії відкриють зоопарки, басейни та спортивні майданчики. Тож розваг місцевим вистачатиме.
У країні загалом зафіксовано станом на 30 травня майже 31 тисячу інфікованих. Причому 28 тисяч вважаються такими, що вилікувалися. Кількість же летальних випадків наближається до 2000.