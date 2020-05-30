В Швейцарии проституция легальна, но публичные дома закрыли на карантин, как и многие другие предприятия, из-за пандемии COVID-19. Однако после многочисленных обращений общественности власти разрешили возобновить им работу – с 6 июня и с обязательным выполнением определенных требований.

Правила, по которым в посткарантинных условиях будут работать бордели, разработали сами работники секс-бизнеса. Их представили на утверждение власти, и власть с ними согласилась. О возобновлении работы публичных домов в Швейцарии рассказали в издании Daily Mail.

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Важнейшие условия, которых будут придерживаться работники секс-бизнеса и клиенты

Правило длины руки

Сексом можно заниматься в позах, которые позволяют партнерам держать лицо на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Секс – только парный

Никаких "тройничков" и группового секса.

Анальный секс

Можно заниматься, но все "анальные практики" допускаются только с применением перчаток.

Рот – закрыт

На лице нужно иметь маску, но не для анонимности, а для защиты от коронавируса.

Разрешение на обработку персональных данных – обязательно

Анонимность теперь в прошлом, данные о клиентах будут хранить четыре недели (если тот окажется больным, власть сможет отследить его контакты). Это касается и автомобилей, если секс-услуги предоставляются в транспортном средстве клиента.

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Конечно, надо будет выполнять и вполне привычные и необходимые бытовые вещи:

Стирать постель после каждого клиента – и чтобы температура была не ниже 60 градусов.

Проветривать рабочее место хотя бы 15 минут между встречами.

После того, как клиент закончил свои дела, его желательно отправить в душ .

Соблюдение правил в борделях будет тщательно проверять полиция.