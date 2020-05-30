Анальный секс – не табу, только чтобы в перчатках: в Швейцарии разрешили открыть бордели
В Швейцарии проституция легальна, но публичные дома закрыли на карантин, как и многие другие предприятия, из-за пандемии COVID-19. Однако после многочисленных обращений общественности власти разрешили возобновить им работу – с 6 июня и с обязательным выполнением определенных требований.
Правила, по которым в посткарантинных условиях будут работать бордели, разработали сами работники секс-бизнеса. Их представили на утверждение власти, и власть с ними согласилась. О возобновлении работы публичных домов в Швейцарии рассказали в издании Daily Mail.
Здесь подробнее Какие предложения выдвигал секс-бизнес Швейцарии к властям, чтобы те разрешили работу борделей во время пандемии
Важнейшие условия, которых будут придерживаться работники секс-бизнеса и клиенты
Правило длины руки
- Сексом можно заниматься в позах, которые позволяют партнерам держать лицо на расстоянии вытянутой руки друг от друга.
Секс – только парный
- Никаких "тройничков" и группового секса.
Анальный секс
- Можно заниматься, но все "анальные практики" допускаются только с применением перчаток.
Рот – закрыт
- На лице нужно иметь маску, но не для анонимности, а для защиты от коронавируса.
Разрешение на обработку персональных данных – обязательно
- Анонимность теперь в прошлом, данные о клиентах будут хранить четыре недели (если тот окажется больным, власть сможет отследить его контакты). Это касается и автомобилей, если секс-услуги предоставляются в транспортном средстве клиента.
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Конечно, надо будет выполнять и вполне привычные и необходимые бытовые вещи:
- Стирать постель после каждого клиента – и чтобы температура была не ниже 60 градусов.
- Проветривать рабочее место хотя бы 15 минут между встречами.
- После того, как клиент закончил свои дела, его желательно отправить в душ.
Соблюдение правил в борделях будет тщательно проверять полиция.
Заметим, 6 июня, кроме борделей, в Швейцарии откроют зоопарки, бассейны и спортивные площадки. Посему развлечений местным будет хватать.
В стране в целом зафиксировано состоянию на 30 мая почти 31 тысячу инфицированных. Причем 28 тысяч считаются вылечившимися. Количество же летальных случаев приближается к 2000.