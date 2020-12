Компанія Samsung здобула 44 нагороди CES 2021 Innovation Awards у категоріях, що охоплюють мобільні пристрої, стримінг, геймінг, доступність, стабільність тощо.

16 грудня 2020 року стало відомо, що 44 нові продукти й сервіси від Samsung Electronics, світового лідера у сфері технологій, стали переможцями CES 2021 Innovation Awards, включно з чотирма преміями в категорії "Найкращі інновації" від Асоціації споживчих технологій (Consumer Technology Association, CTA). Престижні нагороди відзначають передові технології, що поєднують у собі визначні дизайнерські та інженерні рішення. Це також підкреслює досвід Samsung у розробленні революційних і важливих інновацій, що є рушіями як для своєї галузі, так і для суспільства.

Цього року власниками нагороди "Найкращі інновації" стали Samsung Galaxy Note20 5G / Ultra 5G та Galaxy Buds+ BTS Edition. Пристрої Samsung також було відзначено в різних категоріях, як-от "Доступність", "Комп'ютерні аксесуари, обладнання й компоненти", "Цифрові зображення/фото", "Вбудовані технології", "Фітнес і спорт", "Геймінг", "Навушники й персональні аудіопристрої", "Здоров'я та добробут", "Побутова техніка", "Компоненти й аксесуари для домашнього аудіо й відео", "Мобільні пристрої та аксесуари", "Розумний дім", "Програмне забезпечення та мобільні додатки", "Стримінг", "Сталий розвиток", "Пристрої, що носяться" та "Візуальні дисплеї".

Співзасновником CES Innovation Awards є Асоціація споживчих технологій, що організовує також Consumer Electronics Show (CES) – найбільшу виставку споживчої електроніки. CES 2021 стане першою в історії цієї організації повністю цифровою подією, що триватиме 11–14 січня. У рамках CES відбудеться віртуальна пресконференція Samsung (11 січня, 16:00 за київським часом) із прямою трансляцією на сайтах Samsung Newsroom і Samsung.com.

Докладніше про відзначені нагородами продукти Samsung:

Навушники Galaxy Buds+ BTS Edition, номінація "Найкращі інновації, навушники й персональні аудіопристрої". Galaxy Buds+ BTS Edition пропонують звук студійної якості для меломанів з усього світу. Завдяки аудіо від AKG та інноваційній системі двосмугових динаміків користувачі можуть насолоджуватися чистим звуком із високими частотами й глибокими басами. Технологія Ambient Sound дає змогу контролювати кількість шуму, чутну на тлі, а інноваційна система з трьома мікрофонами забезпечує чіткість звучання під час телефонного дзвінка. Батареї навушників вистачає на весь день, за лічені хвилини її можна підзарядити на ще годину відтворення. Виконаний у фірмовому фіолетовому кольорі ґаджет не тільки гарантує неперевершену якість музики, а ще й має цікавий і неординарний вигляд.

Смартфон Galaxy Note20 5G / Ultra 5G, номінація "Найкращі інновації, мобільні пристрої". Найбільш продуктивний пристрій Samsung серії Note – працює як комп'ютер і забезпечує геймінг найвищого рівня будь-де й будь-коли. Galaxy Note20 оснащено імерсивним дисплеєм, професійною камерою, швидкісним процесором, найкращими в галузі рішеннями для ефективного виконання завдань та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для нотаток із оновленим S Pen. Його потужність дає змогу досягати більшого в роботі, розвагах та інших сферах.

Samsung Galaxy Buds Live, номінація "Екологічний дизайн, сталий розвиток". Galaxy Buds Live – це ідеальні лайфстайл-навушники, що поєднали в собі комфортне щоденне використання, передові аудіотехнології, а також екологічність та ефектний дизайн. Із технологією активного шумопоглинання (Active Noise Cancellation, ANC) та вдосконаленою системою з трьома мікрофонами вони пропонують неперевершені враження від прослуховування. Крім того, це одні з найбільш екологічних навушників на ринку: їх виготовлено з перероблених матеріалів та оснащено змінними деталями, що збільшує термін експлуатації виробу й скорочує кількість відходів. Galaxy Buds Live мають стильний вигляд, чудово звучать і зберігають довкілля, тож не вагайтеся вдосконалити з ними свій аудіодосвід.

Galaxy Watch3, лауреат у категорії "Здоров'я та добробут". Galaxy Watch3 – це універсальний смартгодинник, що поєднує в собі вишуканий дизайн, ергономічність і всеохопні функції для підтримання здоров'я. З преміальними матеріалами й елегантною обертовою рамкою Galaxy Watch3 може похвалитися якістю висококласних годинників і зручністю в повсякденному використанні. Ґаджет пропонує все необхідне для контролю за фізичним станом: фітнес-трекінг і бігові тренування нового покоління, щоб залишатися у формі; розширений моніторинг якості сну для ефективного відновлення сил; вимірювання споживання кисню (VO2) і насиченості крові киснем (SpO2), щоб відстежувати роботу легень; ЕКГ-моніторинг, схвалений Управлінням з продовольства й медикаментів CША (FDA), щоб стежити за станом серця. Ціла галактика інноваційних функцій – просто на зап'ясті.

Samsung Galaxy Z Flip 5G, лауреат у категорії "Мобільні пристрої та цифрові зображення". Samsung Galaxy Z Flip 5G – це стильний складаний смартфон, що працює з надзвичайною швидкістю. Завдяки унікальному шарнірному механізмові Hideaway Hinge девайс може розгортатися під різноманітними кутами – наче екран ноутбука; ідеально підходить для селфі й відеочатів. У режимі Flex 6,7-дюймовий дисплей автоматично розділяється на два екрани, щоб ви могли дивитися контент на верхній частині та керувати ним на нижній.

Samsung Galaxy A51 5G, лауреат у категорії "Мобільні пристрої". Samsung Galaxy A51 5G, окрім 5G, має ще й найбільш затребувані користувачами мобільні інновації: імерсивний дисплей, камеру з кількома об'єктивами, витривалу батарею зі швидкою зарядкою та витончений дизайн. 5G надає доступ до найновіших швидкісних мереж, що пропонують неймовірні мобільні можливості: бездоганний геймінг, покращений відеозв'язок і якісніший стримінг. Samsung робить 5G доступнішим, пропонуючи передові інновації за вигідною ціною для ідеального балансу функціональності й доступності. Сьогодні Galaxy A51 5G дає змогу під’єднуватися, творити й ділитися контентом як ніколи швидко.

Samsung Wireless DeX, лауреат у категорії "Програмне забезпечення й мобільні додатки". Samsung DeX – фірмова платформа Samsung для підвищення продуктивності. Її вбудовано в сумісні смартфони й планшети Galaxy, що дає користувачам змогу проєктувати робочий стіл мобільного пристрою на зовнішній дисплей, хай де вони перебувають. 2020 року платформа зазнала суттєвого оновлення – вона стала бездротовою, не потребуючи більше роз'ємів і кабелів. Користувачі DeX вперше отримали нагоду під’єднати сумісні пристрої до Smart TV і моніторів з підтримкою технології Miracast. Оптимізовані для DeX додатки мають вигляд і функціональність аналогічні до тих, що створено для середовища ПК, тож девайс у кишені користувачів дає їм змогу відчути повноцінний комп'ютерний досвід.

Samsung TV Plus, лауреат у категорії "Стримінг". Samsung TV Plus – це відеосервіс для Samsung Smart TV, що пропонує безкоштовне телебачення й миттєвий доступ до більш як 160 каналів, включно з найпопулярнішими інформаційними, спортивними, розважальними тощо. Samsung TV Plus попередньо встановлено на всіх смарттелевізорах Samsung 2016–2020 років випуску, сервіс доступний для завантаження на вибраних пристроях Galaxy. Мільйони людей уже користуються Samsung TV Plus, що робить його одним з найкращих OTT-сервісів на платформі Samsung Smart TV. Користувачі можуть миттєво й безкоштовно дивитися контент Samsung TV Plus без підписок і кредитних карток, просто під'єднавшись до інтернету.

Samsung The Premiere, лауреат у категоріях "Візуальні дисплеї" та "Цифрові зображення / фото". The Premiere LSP9T – це перший у світі ультракороткофокусний лазерний проєктор із сертифікацією HDR10+. Пристрій не потребує встановлення на відстані чи кріплення до стелі, натомість його можна розмістити всього за кілька дюймів від стіни – і він спроєктує зображення діагоналлю 130 дюймів. Завдяки технології Triple Laser, якості 4К та неймовірній яскравості The Premiere пропонує повністю зануритися в перегляд. Вбудовані багатоканальні динаміки з технологією Acoustic Beam створюють якісний звук кінематографічного рівня. Крім того, проєктор працює на платформі Samsung Smart TV Tizen з додатками для стримінгу й функцією трансляції контенту. The Premiere органічно інтегрується в будь-який інтер'єр і гарантує преміальний досвід відвідування кінотеатру з великим екраном просто в затишку ваших осель.

Саундбар Samsung The Terrace, лауреат у категорії "Компоненти й аксесуари для домашнього аудіо й відео". Саундбар The Terrace, що доповнює перший вуличний телевізор Samsung, – це найкращий у своєму класі пристрій з захистом IP55, стійкістю до атмосферного впливу, пилу й вологи, а його оптимізоване звучання гарантує неперевершені розваги просто неба. Елегантний і тонкий саундбар можна прикріпити до стіни чи безпосередньо до телевізора The Terrace. Ґаджет забезпечує глибокий і чистий звук, тож користувачі не пропустять жодної секунди. Дає змогу транслювати аудіо з мобільних пристроїв чи синхронізуватися з телевізором. Технологія усунення спотворень допомагає відтворювати глибокі й чисті баси через вбудовані динаміки. Оптимізація звуку відбувається в кожній сцені, завдяки чому всі репліки залишаються чутними навіть у разі низької гучності.

Обчислювальний накопичувач (Computational Storage Drive, CSD) Samsung SmartSSD™ 4 ТБ, лауреат у категорії "Апаратне забезпечення/компоненти для комп'ютерів". Орієнтована на споживача архітектура центру оброблення даних вимагає частого передавання великого обсягу даних між процесором, графічним процесором, твердотільними накопичувачами й оперативною пам'яттю. Накопичувач SmartSSD отримав власну обчислювальну потужність, щоб забезпечити одночасне оброблення великих обсягів інформації. CSD SmartSSD, заснований на FPGA і твердотільній технології PCI третього покоління, має надзвичайно високу продуктивність, відмінну енергоефективність і першокласну надійність, що особливо потрібно для програм, орієнтованих на аналіз штучного інтелекту, Big Data й інтернет речей.

Samsung uMCP (UFS 3.1 256ГБ + LPDDR5 12ГБ), лауреат у категоріях "Вбудовані технології" та "Апаратне забезпечення/компоненти для комп'ютерів". Samsung uMCP (UFS 3.1 256ГБ + LPDDR5 12ГБ) являє собою першу комбінацію мобільної пам'яті DRAM LPDDR5 10-нм класу ємністю 12 ГБ та універсальної флешпам'яті V-NAND ємністю 256 ГБ (3.1) 6-го покоління. Передовий та більш енергоефективний пристрій є кроком до ширшого використання високошвидкісної мобільної пам'яті преміумкласу з низьким енергоспоживанням. UMCP від Samsung також дає змогу комерційного застосування у мобільних пристроях дисплеїв з високою роздільною здатністю, як-от 4K/6K, і забезпечує напрочуд плавну багатозадачність.

Samsung LM283N+, лауреат у категорії "Здоров'я та добробут". Це революційне рішення для внутрішнього освітлення, що допомагає людям підвищити рівень мелатоніну не гірше, ніж внаслідок перебування на природному світлі. LM283N+ DAY дає змогу досягти більш високого рівня концентрації, а LM283N+ NITE сприяє покращенню сну незалежно від колірної температури випромінюваного світла. LM283N+ може застосовуватися як лампочка в уже наявних настільних чи приліжкових лампах.