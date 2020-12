Компания Samsung получила 44 награды CES 2021 Innovation Awards в категориях, охватывающих мобильные устройства, стриминг, гейминг, доступность, стабильность и тому подобное.

16 декабря 2020 года стало известно, что 44 новых продукта и сервиса от Samsung Electronics, мирового лидера в области технологий, стали победителями CES 2021 Innovation Awards, включая четыре премии в категории "Лучшие инновации" от Ассоциации потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA ). Престижные награды отмечают передовые технологии, сочетающие в себе выдающиеся дизайнерские и инженерные решения. Это также подчеркивает опыт Samsung в разработке революционных и важных инноваций, которые являются двигателями как для своей отрасли, так и для общества.

В этом году обладателями награды "Лучшие инновации" стали Samsung Galaxy Note20 5G / Ultra 5G и Galaxy Buds + BTS Edition. Устройство Samsung также было отмечено в различных категориях, как "Доступность", "Компьютерные аксессуары, оборудование и компоненты", "Цифровые изображения/фото", "Встроенные технологии", "Фитнес и спорт", "Гейминг", "Наушники и персональные аудиоустройства", "Здоровье и благополучие", "Бытовая техника", "Компоненты и аксессуары для домашнего аудио и видео", "Мобильные устройства и аксессуары", "Умный дом", "Программное обеспечение и мобильные приложения", "Стриминг", "Устойчивое развитие", "Устройства, которые носятся" и "Визуальные дисплеи".

Соучредителем CES Innovation Awards является Ассоциация потребительских технологий, что организует также Consumer Electronics Show (CES) – крупнейшую выставку потребительской электроники. CES 2021 станет первым в истории этой организации полностью цифровой событием, которое продлится 11-14 января. В рамках CES состоится виртуальная пресс-конференция Samsung (11 января, 16:00 по киевскому времени) с прямой трансляцией на сайтах Samsung Newsroom и Samsung.com.

Подробнее об отмеченых наградами продуктах Samsung:

Наушники Galaxy Buds + BTS Edition, номинация "Лучшие инновации, наушники и персональные аудиоустройства". Galaxy Buds + BTS Edition предлагают звук студийного качества для меломанов со всего мира. Благодаря аудио от AKG и инновационной системе двухполосных динамиков пользователи могут наслаждаться чистым звуком с высокими частотами и глубокими басами. Технология Ambient Sound позволяет контролировать количество шума, слышимую на фоне, а инновационная система с тремя микрофонами обеспечивает четкость звучания во время телефонного звонка. Батареи наушников хватает на весь день, за считанные минуты ее можно подзарядить на еще час воспроизведения. Выполненный в фирменном фиолетовом цвете гаджет не только гарантирует непревзойденное качество музыки, но и имеет интересный и неординарный вид.

Смартфон Galaxy Note20 5G / Ultra 5G, номинация "Лучшие инновации, мобильные устройства". Наиболее производительное устройство Samsung серии Note – работает как компьютер и обеспечивает гейминг высокого уровня где и когда-либо. Galaxy Note20 оснащено иммерсивным дисплеем, профессиональной камерой, скоростным процессором, лучшими в отрасли решениями для эффективного выполнения задач и интуитивно понятным интерфейсом для заметок с обновленным S Pen. Его мощность позволяет достигать большего в работе, развлечениях и других сферах.

Samsung Galaxy Buds Live, номинация "Экологический дизайн, устойчивое развитие". Galaxy Buds Live – это идеальные лайфстайл-наушники, которые соединили в себе комфортное ежедневное использование, передовые аудиотехнологии, а также экологичность и эффектный дизайн. С технологией активного шумоподавления (Active Noise Cancellation, ANC) и усовершенствованной системой с тремя микрофонами они предлагают непревзойденные впечатления от прослушивания. Кроме того, это одни из самых экологичных наушников на рынке: они изготовлены из переработанных материалов и оснащены сменными деталями, что увеличивает срок эксплуатации изделия и сокращает количество отходов. Galaxy Buds Live имеют стильный вид, прекрасно звучат и сохраняют окружающую среду, поэтому не стесняйтесь усовершенствовать с ними свой аудиоопыт.

Galaxy Watch3, лауреат в категории "Здоровье и благополучие". Galaxy Watch3 – это универсальные смартчасы, что сочетают в себе изысканный дизайн, эргономичность и всеобъемлющие функции для поддержания здоровья. С премиальными материалами и элегантной вращающейся рамкой Galaxy Watch3 может похвастаться качеством высококлассных часов и удобством в повседневном использовании. Гаджет предлагает все необходимое для контроля за физическим состоянием: фитнес-трекинг и беговые тренировки нового поколения, чтобы оставаться в форме; расширенный мониторинг качества сна для эффективного восстановления сил; измерения потребления кислорода (VO2) и насыщенности крови кислородом (SpO2), чтобы отслеживать работу легких, ЭКГ-мониторинг, одобренный Управлением по продовольствию и медикаментам CША (FDA), чтобы следить за состоянием сердца. Целая галактика инновационных функций – просто на запястье.

Samsung Galaxy Z Flip 5G, лауреат в категории "Мобильные устройства и цифровые изображения". Samsung Galaxy Z Flip 5G – это стильный складной смартфон, что работает очень быстро. Благодаря уникальному шарнирному механизму Hideaway Hinge девайс может разворачиваться под различными углами – как экран ноутбука; идеально подходит для селфи и видеочатов. В режиме Flex 6,7-дюймовый дисплей автоматически разделяется на два экрана, чтобы вы могли смотреть контент на верхней части и управлять им на нижней.

Samsung Galaxy A51 5G, лауреат в категории "Мобильные устройства". Samsung Galaxy A51 5G, кроме 5G, имеет еще и наиболее востребованные пользователями мобильные инновации: иммерсивный дисплей, камеру с несколькими объективами, выносливую батарею с быстрой зарядкой и утонченный дизайн. 5G предоставляет доступ к новейшим скоростным сетям, что предлагают невероятные мобильные возможности: безупречный гейминг, улучшенную видеосвязь и качественный стриминг. Samsung делает 5G доступным, предлагая передовые инновации по выгодной цене для идеального баланса функциональности и доступности. Сегодня Galaxy A51 5G позволяет подключаться, творить и делиться контентом как никогда быстро.

Samsung Wireless DeX, лауреат в категории "Программное обеспечение и мобильные приложения". Samsung DeX – фирменная платформа Samsung для повышения производительности. Ее встроено в совместимые смартфоны и планшеты Galaxy, что дает пользователям возможность проектировать рабочий стол мобильного устройства на внешний дисплей, где бы они не находились. В 2020 году платформа претерпела существенное обновление – она ​​стала беспроводной, не нуждаясь больше в разъемах и кабелях. Пользователи DeX впервые получили возможность подключить совместимые устройства к Smart TV и мониторам с поддержкой технологии Miracast. Оптимизированные для DeX приложения имеют вид и функциональность аналогичные тем, что созданы для среды ПК, поэтому девайс в кармане пользователей дает им возможность почувствовать полноценный компьютерный опыт.

Samsung TV Plus, лауреат в категории "Стриминг". Samsung TV Plus – это видеосервис для Samsung Smart TV, предлагающий бесплатное телевидение и мгновенный доступ к более чем 160 каналам, включая самые популярные информационные, спортивные, развлекательные и тому подобное. Samsung TV Plus предварительно установлено на всех смарттелевизорах Samsung 2016-2020 годов выпуска, сервис доступен для загрузки на некоторых устройствах Galaxy. Миллионы людей уже пользуются Samsung TV Plus, что делает его одним из лучших OTT-сервисов на платформе Samsung Smart TV. Пользователи могут мгновенно и бесплатно смотреть контент Samsung TV Plus без подписок и кредитных карточек, просто подключившись к интернету.

Samsung The Premiere, лауреат в категориях "Визуальные дисплеи" и "Цифровые изображения/фото". The Premiere LSP9T – это первый в мире ультракороткофокусный лазерный проектор с сертификацией HDR10 +. Устройство не требует установки на расстоянии или крепления к потолку, зато его можно разместить всего за несколько дюймов от стены – и он спроектирует изображение диагональю 130 дюймов. Благодаря технологии Triple Laser, качеству 4К и невероятной яркости The Premiere предлагает полностью погрузиться в просмотр. Встроенные многоканальные динамики с технологией Acoustic Beam создают качественный звук кинематографического уровня. Кроме того, проектор работает на платформе Samsung Smart TV Tizen с приложениями для стриминга и функцией трансляции контента. The Premiere органично интегрируется в любой интерьер и гарантирует премиальный опыт посещения кинотеатра с большим экраном просто в уюте вашего жительства.

Саундбар Samsung The Terrace, лауреат в категории "Компоненты и аксессуары для домашнего аудио и видео". Саундбар The Terrace, дополняющий первый уличный телевизор Samsung – это лучшее в своем классе устройство с защитой IP55, устойчивостью к атмосферным воздействиям, пыли и влаги, а его оптимизированное звучание гарантирует непревзойденные развлечения под открытым небом. Элегантный и тонкий саундбар можно прикрепить к стене или к телевизору The Terrace. Гаджет обеспечивает глубокий и чистый звук, поэтому пользователи не пропустят ни одной секунды. Позволяет транслировать аудио с мобильных устройств или синхронизироваться с телевизором. Технология устранения искажений помогает воспроизводить глубокие и чистые басы через встроенные динамики. Оптимизация звука происходит в каждой сцене, благодаря чему все реплики остаются слышны даже в случае низкой громкости.

Вычислительный накопитель (Computational Storage Drive, CSD) Samsung SmartSSD ™ 4 ТБ, лауреат в категории "Аппаратное обеспечение / компоненты для компьютеров". Ориентированная на потребителя архитектура центра обработки данных требует частой передачи большого объема данных между процессором, графическим процессором, твердотельными накопителями и оперативной памятью. Накопитель SmartSSD получил собственную вычислительную мощность, чтобы обеспечить одновременную обработку больших объемов информации. CSD SmartSSD, основанный на FPGA и твердотельной технологии PCI третьего поколения, имеет чрезвычайно высокую производительность, отличную энергоэффективность и первоклассную надежность, что особенно нужно для программ, ориентированных на анализ искусственного интеллекта, Big Data и интернет вещей.

Samsung uMCP (UFS 3.1 256ГБ + LPDDR5 12ГБ), лауреат в категориях "Встроенные технологии" и "Аппаратное обеспечение / компоненты для компьютеров". Samsung uMCP (UFS 3.1 256ГБ + LPDDR5 12ГБ) представляет собой первую комбинацию мобильной памяти DRAM LPDDR5 10-нм класса емкостью 12 ГБ и универсальной флешпамяти V-NAND емкостью 256 ГБ (3.1) 6-го поколения. Передовое и более энергоэффективное устройство является шагом к более широкому использованию высокоскоростной мобильной памяти премиум-класса с низким энергопотреблением. UMCP от Samsung также позволяет коммерческое применение в мобильных устройствах дисплеев с высоким разрешением, например 4K / 6K, и обеспечивает удивительно плавную многозадачность.

Samsung LM283N +, лауреат в категории "Здоровье и благополучие". Это революционное решение для внутреннего освещения, помогает людям повысить уровень мелатонина не хуже, чем в результате пребывания на естественном свете. LM283N + DAY позволяет достичь более высокого уровня концентрации, а LM283N + NITE способствует улучшению сна независимо от цветовой температуры излучаемого света. LM283N + может применяться как лампочка в уже имеющихся настольных или прикроватных лампах.