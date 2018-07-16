Астрономи зробили унікальну панораму у центрі Чумацького Шляху

Вченим вдалось отримати унікальний кадр – панораму надмасивної чорної діри у центрі Чумацького Шляху. Знімок зробив телескоп MeerKAT.

Про це повідомляє Naked science.

До речі, MeerKAT увійде до складу найбільшого в світі радіоінтерферометра Square Kilometre Array (SKA), запуск якого запланований на 2020 рік.

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На кадрі видно деталі надмасивної чорної діри, розташованої на відстані 25 тисяч світлових років від Землі. Панорама охоплює простір приблизно в 1000 х 500 світлових років, а кольори на зображенні відповідають інтенсивності сигналу, від слабкого червоного до яскраво-білого.

Надмасивна чорна діра у центрі Чумацького Шляху

Що таке Чумацький Шлях? Це галактика, в якій розташована Сонячна система. За допомогою комп'ютерного моделювання, фахівці з Гарвардського-Смітсонського Центру Астрофізики зробили висновок, що наша галактика та галактика Андромеди, які наближаються одна до одної зі швидкістю близько 500 тисяч км/год, врешті-решт об'єднаються. Це станеться приблизно через 2 мільярди років.

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