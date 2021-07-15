Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до колишнього міністра внутрішніх справ.

Читайте також Арсен Аваков подав у відставку

Ніяких планів балотуватися у мери Харкова Аваков не має,
– сказав співрозмовник.

Варто зазначити, що раніше "слуга" Олександр Корінєнко заявляв, що не бачить кращого кандидата на посаду мера Харкова, ніж Арсен Аваков.

Відставка Авакова з посади глави МВС

До теми Прийняв пропозицію, іду на жертву, – Монастирський погодився очолити МВС замість Авакова


Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу