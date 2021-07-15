Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до колишнього міністра внутрішніх справ.
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Ніяких планів балотуватися у мери Харкова Аваков не має,
– сказав співрозмовник.
Варто зазначити, що раніше "слуга" Олександр Корінєнко заявляв, що не бачить кращого кандидата на посаду мера Харкова, ніж Арсен Аваков.
Відставка Авакова з посади глави МВС
- Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня.
- Верховна Рада 15 липня підтримала його звільнення – "за" проголосував 291 нардеп.
- Президент вже запропонував на посаду глави МВС "слугу" Дениса Монастирського.
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