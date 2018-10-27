Авто в'їхало в людей на гонках у Кривому Розі: зросла кількість постраждалих
27 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині під час "Гонок на виживання" автомобіль в'їхав у натовп глядачів.
Автогонки відбувались у Саксаганському районі міста.
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Під час виконання одного з каскадерських трюків автомобіль влетів у людей, які стояли вздовж траси.
За словами самого водія, у його автомобіля відмовили гальма.
Авто влетіло у глядачів під час гонок у Кривому Розі
Спершу повідомлялось про трьох постраждалих.
Місцеве видання "Перший криворізький" повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 4-х осіб – двоє дорослих та двоє дітей.
Дітей госпіталізували у 8-му міську лікарню, медики називають їхній стан стабільним.
Одну жінку госпіталізували у другу міську лікарню у стані середньої важкості.
Ще один хлопець, який постраждав внаслідок наїзду, від госпіталізації відмовився.
Авто в'їхало у людей під час гонок у Кривому Розі 27 жовтня
На фото з місця події видно, що були також пошкоджені кілька автомобілі, у які в'їхало гоночне авто.
Аварія на гонках у Кривому Розі: окрім постраждалих, є пошкоджені автомобілі
Дивіться відео, як авто в'їхало у глядачів під час гонок у Кривому Розі: