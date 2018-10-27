Авто в'їхало в людей на гонках у Кривому Розі: зросла кількість постраждалих

27 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині під час "Гонок на виживання" автомобіль в'їхав у натовп глядачів.

Автогонки відбувались у Саксаганському районі міста.

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Під час виконання одного з каскадерських трюків автомобіль влетів у людей, які стояли вздовж траси.

За словами самого водія, у його автомобіля відмовили гальма.



Авто влетіло у глядачів під час гонок у Кривому Розі

Спершу повідомлялось про трьох постраждалих.

Місцеве видання "Перший криворізький" повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 4-х осіб – двоє дорослих та двоє дітей.

Дітей госпіталізували у 8-му міську лікарню, медики називають їхній стан стабільним.

Одну жінку госпіталізували у другу міську лікарню у стані середньої важкості.

Ще один хлопець, який постраждав внаслідок наїзду, від госпіталізації відмовився.



Авто в'їхало у людей під час гонок у Кривому Розі 27 жовтня

На фото з місця події видно, що були також пошкоджені кілька автомобілі, у які в'їхало гоночне авто.



Аварія на гонках у Кривому Розі: окрім постраждалих, є пошкоджені автомобілі

Дивіться відео, як авто в'їхало у глядачів під час гонок у Кривому Розі: