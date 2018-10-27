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      Авто в'їхало в людей на гонках у Кривому Розі: зросла кількість постраждалих

      2042 Читать новость на русском

      27 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині під час "Гонок на виживання" автомобіль в'їхав у натовп глядачів.

      Автогонки відбувались у Саксаганському районі міста.

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      Під час виконання одного з каскадерських трюків автомобіль влетів у людей, які стояли вздовж траси.

      За словами самого водія, у його автомобіля відмовили гальма.

      гонки авто Кривий Ріг в'їхало в людей
      Авто влетіло у глядачів під час гонок у Кривому Розі

      Спершу повідомлялось про трьох постраждалих.

      Місцеве видання "Перший криворізький" повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 4-х осіб – двоє дорослих та двоє дітей.

      Дітей госпіталізували у 8-му міську лікарню, медики називають їхній стан стабільним.

      Одну жінку госпіталізували у другу міську лікарню у стані середньої важкості.

      Ще один хлопець, який постраждав внаслідок наїзду, від госпіталізації відмовився.

      гонки Кривий Ріг постраждалі
      Авто в'їхало у людей під час гонок у Кривому Розі 27 жовтня

      На фото з місця події видно, що були також пошкоджені кілька автомобілі, у які в'їхало гоночне авто.

      Авто гонки Кривий Ріг
      Аварія на гонках у Кривому Розі: окрім постраждалих, є пошкоджені автомобілі

      Дивіться відео, як авто в'їхало у глядачів під час гонок у Кривому Розі:

       

      Теги: Новини України Спорт Аварії та ДТП Новини Кривого Рогу Наїзд на глядачів під час гонок у Кривому Розі Авто Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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