У Харкові 13 вересня відбувся перший в історії України автопробіг на підтримку прав ЛГБТ. У ньому взяли участь понад 20 автомобілів. Колону Автопрайду супроводжували 6 поліцейських автівок, а на вулицях міста за порядком стежили правоохоронці.

З 4 до 13 вересня у Харкові відбулася наймасштабніша у Східній Україні акція ЛГБТ-спільноти – "ХарківПрайд" 2020. Цьогоріч заходи відбувалися під гаслом "Це важливо для всіх!”, розповіли у пресслужбі "ХарківПрайду", повідомляє 24 канал.

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Закінчився тиждень "ХарківПрайду" масштабним Автопрайдом. Близько 100 осіб у 20 автомобілях проїхали по одній із найдовших магістралей міста: проспекту Гагаріна. Метою автопробігу є привернення уваги жителів Харкова до обмеження прав людей, які належать до різних соціальних спільнот, зокрема ЛГБТ.

Окрім Автопрайду під час тижня "ХарківПрайду" відбувалися різноманітні акції: "веселкові" катання на канатній дорозі, запуск над Харковом веселкового прапора, а також різноманітні лекції, кінопокази та дискусії.

Що кажуть організатори

Координаторка Автопрайду Віра Чернигіна наголосила, що дуже важливо було зробити акцію максимально безпечною для учасників. За минулі напади на ЛГБТ-активістів досі ніхто не покараний. Однак кожен ХарківПрайд є важливим кроком до того, аби зупинити насильство.

Харків'яни бачать, що ми є – стають більш відкритими до нас і менш толерантними до насильства спрямованого проти нас,

– розповіла Чернигіна.

Поліція готувала "план Б"

У Нацполіції розповіли, що спільно з Нацгвардією заздалегідь розробили план дій. Вулиці патрулювали близько поліцейські, а колону Автопрайду супроводжували 6 автомобілів патрульної поліції. Окрім того, для екстрених випадків силовики підготували "план Б", який, на щастя, не довелося реалізовувати.



За порядком стежили 300 поліцейських / Фото Віктора Височина

10 посольств та 2 міжнародні організації (українські представництва ООН та ЄС) надіслали спільний лист до місцевої влади із закликом захистити людей від дискримінації та насильства під час "ХарківПрайду".

Реакція радикалів

Радикальні захисники традиційних цінностей погрожували організаторам "ХарківПрайду" у соцмережах. Окрім того, за тиждень радикали також здійснили 3 напади на ком'юніті-центр для ЛГБТ+ "Прайд Хаб". Організатори "ХарківПрайду" назвали ці інциденти актами вандалізму та агресії.