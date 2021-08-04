Схожу позицію глава Білого дому вже озвучував у березні. Щодо того, чи потрібно оголошувати Куомо імпічмент, якщо він відмовиться від відставки, президент не відповів.

Раніше Секс-скандал у США: губернатора Нью-Йорка звинуватили в домаганнях

Куомо начебто домагався до співробітниць свого офісу

Разом з тим Байден вважає, що деякі закиди Куомо – досить безневинні, проте мовиться далеко не про всі з них. Раніше слідство у справі губернатора Нью-Йорка виявило випадки домагання до кількох жінок.

Зокрема, це – співробітниці його офісу. Прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс сказала, що Куомо порушив федеральні закони та закони штату.

Що відомо про скандал з Ендрю Куомо