"Інтеграл" смерті: Білорусь виготовляє мікросхеми для російських ракет – документи

Самопризначений президент Білорусі Олександр Лукашенко часто любить повторювати, що його країну нібито "хочуть втягнути у війну в Україні". Мовляв, якісь абстрактні західні країни прагнуть, аби його війська долучилися до участі у бойових діях, а офіційний Мінськ намагається в будь-який спосіб цього уникнути. Подібні заяви створюють Лукашенку образ такого собі нейтрального миротворця. Мовляв, балансуючи між вимогами Путіна та власною пропагандистською риторикою про "лишь бы не было войны", узурпатор чітко утримується від перетину червоної лінії – залучення власного контингенту до агресії проти України.

Утім, реальність є зовсім іншою: коли експерти та дипломати кажуть про сформовану вісь зла, до якої належать Китай, КНДР, Іран та Росія, вони забувають про Білорусь. Звісно, ця невеличка країна за своєю військовою потужністю не може порівнюватися із жодною з вищезазначених держав, проте вона відіграє вкрай важливу роль у підтримці спроможності окупаційних військ скоювати воєнні злочини.

24 Канал отримав від приватної розвідувальної компанії Dallas низку документів, які підтверджують, що Білорусь, де-факто, є повноцінною учасницею війни проти України. Її державні підприємства напряму працюють на російський ВПК, а уряди країн лише формально приховують це: аби на Мінськ не накладали додаткових обмежень, і він міг слугувати Росії каналом для торгівлі та обходу санкцій. Про причетність Білорусі до масованих ракетних обстрілів України, а також її вклад в імпортозаміщення критичних компонентів для зброї, читайте у матеріалі.

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Як Білорусь стала проєкцією шкідництва Росії

Офіційний Мінськ з моменту обрання Лукашенка поступово зближався з путінською Росією, а згодом і взагалі став для неї окупованою без війни територією, яка відіграє вкрай важливе геополітичне значення. За допомогою Білорусі Кремль почав повноцінно проєктувати свою шкідницьку діяльність окремо на країни Балтії та Польщу, а також на Євросоюз загалом.

Одним із дуже яскравих прикладів такого впливу є штучно створена Москвою та Мінськом міграційна криза 2021 року. На той момент Путін вже чітко усвідомлював, наскільки серйозними викликами можуть бути контрольовані ззовні напливи біженців для соціальних та економічних чинників країн ЄС, то ж йому нічого не вартувало організувати чергову проблемну ситуацію. При чому там, звідки в Євросоюзі не очікували.

Після успіху міграційної операції Путіна у 2015 році, коли європейські держави охопила хвиля радикальних рухів, а крайні праві партії з російськими коріннями та фінансуванням отримали шалений приріст до рейтингів, росіяни вирішили скоїти чергову гібридну атаку на Європу. При чому до неї вже повноцінно залучили Білорусь, чим суттєво зменшили свої фінансові витрати на агресію.

Лукашенківські структури державної безпеки разом із ФСБшниками організовували переміщення тисяч мешканців Іраку, Лівану, Сирії та інших країн до Мінська. Мігрантам обіцяли за оплату транспортних розходів забезпечити перетин кордону між Білоруссю та ЄС із подальшим отриманням статусу біженця. На території Росії та її союзниці таких іноземців перевозили під конвоєм, аби вони не могли розбігтися, а в лісах біля кордонів Польщі, Литви та Латвії обладнували табори з нелюдськими умовами утримання. Фактично єдиний шлях, який мали десятки тисяч людей – пробиватися до Євросоюзу крізь швидкоруч посилені наряди прикордонників.



Табір мігрантів на білорусько-польському кордоні / Фото білоруських пропагандистських псевдоЗМІ

Скільки мігрантів загинули у білоруських лісах, а також скільком вдалося пробратися до пунктів призначення, невідомо. Утім, цього разу кількість нелегалів не була такою, що змогла докорінно вплинути на економічну, соціальну та загалом безпекову складову життя у країнах ЄС. Саме так Росія вперше спроєктувала свою силу через Білорусь, а країна Лукашенка стала повноцінною частиною вісі зла.

Білорусь є учасницею війни проти України з початку повномасштабного вторгнення?

З моменту створення міграційної кризи у 2021 офіційний Мінськ остаточно приєднався до агресивної форми участі у союзі з Росією. Кремль націлився на розхитування ситуації всередині Євросоюзу. З початком повномасштабного вторгнення, коли окупанти вдерлися на територію України з білоруських земель, Лукашенко так чи інакше зумів політично втриматися від вступу своєї армії на боці Москви. Хоча на Білорусь і наклали додаткові санкції за допомогу Москві, це не завадило їй миттєво перетворитися на логістичний хаб із перевезення до Росії та з неї забороненої продукції.

Так, через Польщу до країни-агресорки переправляли потрібний для військового виробництва оксид алюмінію, елітні автомобілі, деревину та безліч інших виробів. У зворотному напрямку росіяни везли аграрну продукцію та добрива.

Крім безпосередньо надання своєї території для нападу, та всілякої допомоги Росії у торгівлі з країнами ЄС, Білорусь повноцінно доєдналася до роботи у виробництві російських ракет, якими окупанти знищують цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури. Саме цей факт і робить Мінськ повноцінним союзником Москви, членом вісі зла та учасником війни проти України.

Починаючи з 2022 року купа державних компаній долучилися до безпосередньої участі у забезпеченні російської армії. Військові Білорусі, а також працівники заводів ВПК розконсервовували техніку та снаряди для передачі їх окупантам. Однак найбільш критичну допомогу Кремлю надали компанії-виробники електроніки. Завдяки участі білорусів, Москва змогла частково забезпечити так зване імпортозаміщення вкрай важливих мікросхем, конденсаторів, стабілізаторів тощо.

Підтвердженням цього може служити документ із переліком фірм, чия продукція була узгоджена між урядами двох держав-союзниць як така, що бере участь у науково-технічній кооперації підприємств ВПК.

Згідно з листом заступника міністра промисловості та торгівлі Росії Кирила Лисогорського, відправленого очільнику державного військово-промислового комітету Білорусі Дмитру Пантусу, у 2025 році кабміни країн узгодили відправку до Росії продукції ВАТ "Витебский завод радиодеталей "Монолит", ВАТ "Научно-технический центр "ДЭЛС", ВАТ "НИИЭВМ", ВАТ "Конструкторське бюро "Дисплей", ВАТ "Інтеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл", ВАТ "Цветотрон" та ВАТ "Пеленг".



Лист з мінпромторгу Росії, що свідчить про роботу білоруських компаній на ВПК агресора / Документ надано приватною розвідувальною компанією Dallas

Білорусь відповідальна за удар по "Охматдиту", безліч знищених будинків та блекаути по всій країні?

Серед переліку білоруських компаній-виробників електроніки, безумовно, можна виділити ВАТ "Інтеграл". Це підприємство, розташоване у Мінську, є найбільш потужним постачальником різноманітних компонентів до великої кількості російських військових заводів.

Зокрема й завдяки продукції "Інтегралу" росіяни мають змогу виготовляти висотоміри для крилатих ракет Х-101, а також багато інших деталей до цих боєприпасів. Що робить Білорусь відповідальною за загибель сотень цивільних та військових, удари по критичній інфраструктурі України, знищені внаслідок попадання будинки тощо.

Мабуть, найвідомішим використанням Х-101 є удар по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок якого двоє загинуло та поранено 16 людей. Росіяни зруйнували відділення токсикології та онкології з реанімацією та операційними залами. Постраждали також і сусідні відділення.



Знищений корпус "Охматдиту" / Фото КМВА

Використовували Х-101 також і для масованих ударів по енергосистемі, аби змусити Україну сидіти без світла, води та опалення. Дивіться інфографіку з відомими з відкритих джерел наслідками обстрілів ракетами Х-101 Політ кожної з випущених російськими стратегічними бомбардувальниками ракет був би неможливий без висотомірів, участь у виробництві яких бере зокрема й АО "Спецэлектронкомплект" – постійний замовник білоруських мікросхем. Дивіться лист із термінами поставок чипів для російської АТ "СпецЭК":

Як зазначили у Головному управлінні розвідки на запит 24 Каналу, мікросхеми виробництва "Інтегралу" присутні також у високоточній малопомітній крилатій ракеті Х-69, що так само активно застосовують росіяни для ударів по об'єктах енергетики. За допомогою цих ракет агресори знищили Трипільську ТЕС, чим позбавили Київську область головного об'єкта для генерації електроенергії.



Трипільська ТЕС після удару / Фото з соцмереж

Також Х-69 воєнні-злочинці запускали для ударів по критичній інфраструктурі Сумської та Чернігівської областей, а виготовляли ці боєприпаси на замовлення відомої компанії-закупівельника деталей для виробництва крилатих ракет – "ТРВ-Инжениринг".



Перелік замовлень мікросхем білоруського "Інтегралу" для подальшого їх використання у ракетах Х-69

Крім того, без білоруських деталей по Україні не прилітали б "Кинджали", адже в електронно-обчислювальній машині аеробалістичних ракет Х-47 стоять деталі від "Інтегралу". Росіяни не били цими вкрай дорогими боєприпасами у кількості понад 11 одиниць за масований обстріл, та й взагалі використання "Кинджалів" наразі є відносно нечастим явищем. Проте агресори завдали серйозних ударів по деяких військових об'єктах, а також зруйнували не одну цивільну будівлю. Чого вартує лише падіння уламків на один із будинків у Солом'янському районі, або вбивство 8-річного хлопчика на Прикарпатті.



Саме тут російський "Кинджал" вбив 8-річну дитину / Фото Офісу Генпрокурора

Продукцію мінського заводу російські інженери також встановлюють в авіаційні ракети Х-39 та Х-38. Під час удару по Костянтинівці 9 серпня 2024 року остання влучила у супермаркет та відділення "Нової пошти" у центрі міста. Тоді загинуло 14 осіб, серед яких були діти. Ще 44 людини отримали поранення.



Удар по супермаркету у Костянтинівці був би неможливим, якби не білоруські мікросхеми у ракеті Х-38 / Фото начальника Костянтинівської МВА

Ба більше, білоруські чіпи використовують також і для виготовлення деталей для самого носія КАБів та авіаційних ракет – багатоцільового винищувача Су-35С. Наслідки ударів із використанням цієї повітряної платформи є взагалі незліченними, оскільки російські пілоти регулярно запускали з них бомби з модулями УМПК, що буквально руйнували Суми та область, Херсонщину, а також інші прифронтові міста та території.

Дивіться документ із переліком частини мікросхем, які білоруський "Інтеграл" виготовляє для підприємств російської оборонки:

Так само відповідальними за вбивства цивільних є й працівники ВАТ "Цветотрон". Їх продукцію, за даними ГУР, росіяни використовують для виготовлення ракет Х-31ПМ та Х-35У.

Перша ракета є протирадіолокаційною. Завдяки їй окупанти знищили чималу кількість українських систем ППО, хоча більшість Х-31ПМ або виходила з ладу після пуску, або була знищена.

Х-35У – протикорабельна ракета, яку росіяни використовують як елемент терору. Для цього окупанти навіть передислокували берегові комплекси "Бал" з Криму. Через відносно обмежену дальність (за деякими даними 250-500 кілометрів), воєнні злочинці застосовують її для ударів по наземних цілях неподалік від лінії фронту. Багато разів під ударами Х-35У опинялися Харків та Запоріжжя.



Місце обстрілу Х-35У у спальному району Запоріжжя. Загинула одна жінка, а 9 осіб отримали поранення / Фото поліції Запорізької області

Білоруське ВАТ "Пеленг", як зазначили у ГУР, залучене у виготовленні компонентів для танкового прицілу навідника "Сосна-У", що використовується у Т-90М, Т-80БВМ, а також Т-72Б3. Крім того, це підприємство робить комплектуючі до системи управління вогнем "Калина" до основного російського бойового танку Т-90СМ.

ВАТ "Конструкторское бюро "Дисплей", а також ТОВ "Научно-технический центр "ДЭЛС" працюють на задовільнення потреб АТ "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Саме це підприємство виготовляє "Буки", один з яких у 2014 році збив борт малайзійських авіаліній MH-17, а також комплекси С-300 та С-400.

З червня 2022 року протиповітряні комплекси росіяни використовували здебільшого для ударів по землі. Під майже постійною атакою перебували міста, розташовані неподалік від лінії фронту (згідно з відкритими даними, країна-терористка випустила 1296 ракет). Найчастіше під абсолютно варварськими ударами опинявся Харків. Офіційна статистика свідчить, що внаслідок таких обстрілів загинуло понад 46 цивільних. Ще близько 200 отримали поранення. Єдиною метою подібних атак були лише жертви. Як приклад, у Василівці Запорізькій області 30 вересня 2022 року росіяни запустили 16 ракет по гуманітарній колоні автівок, що їхали на окуповані території, щоб вивезти звідти людей. Воєнні злочинці заявили, що пропускатимуть автівки, аби водії могли забрати родичів на вільні землі, однак на блокпості припинили рух для створення колони. Коли зібралося понад 60 машин, по них цілеспрямовано почали бити з систем С-300.



Наслідки спільної праці білоруських "ДЭЛС" та "Дисплей" із російським "Алмаз-Антеем" / Фото ДСНС Запорізької області

Як саме залучене до російського ВПК ВАТ "Витебский завод радиодеталей "Монолит", наразі невідомо. Їх конденсатори напряму та через посередників закуповує безліч російських підприємств, оскільки ця продукція підходить і для крилатих, і для балістичних ракет, а також для інших засобів озброєння.



Конденсатори від білоруського "Монолита" серед переліку приватних постачальників / Скриншот з документів приватної розвідувальної компанії Dallas

Війна з країнами ЄС може початися з Білорусі

Фактично Білорусь є прямим союзником Росії у війні проти України. Не нейтральною стороною, яку "тягнуть у війну", а повноцінною учасницею конфлікту. Її підприємства можна вважати легітимними воєнними цілями, як-от нафтопереробні заводи та бази.

Утім, розміщення на її території російської ядерної зброї, передача "Орешника", наявність військових баз із найманцями-інструкторами націлені аж ніяк не на Україну. Такі дії двох диктаторів направлені на залякування країн Європейського союзу – держав, які вже відчували на собі гібридну агресію Москви та Мінська.

Посадовці багатьох цивілізованих країн впевнені, що Росія найближчими роками спробує атакувати країни НАТО щонайменше у непрямий спосіб. Тож хтозна, можливо Путін та Лукашенко розіграють карту прориву до країн Балтії "непідконтрольних Кремлю та Мінську угрупувань" саме з території Білорусі. Принаймні у такий спосіб російському лідеру буде максимально легко уникнути рішучих дій з боку членів Північноатлантичного альянсу. За великим рахунком, такий процес вже запущений, про що свідчать ті самі "Гербери", які нещодавно залетіли на територію Литви з боку Білорусі.



БпЛА "Гербера" на території Литви / Фото з фейсбуку Збройних сил Литви

За відсутності серйозної реакції на інцидент, вже незабаром на Литву можуть полетіти вже не дрони-"приманки", а справжні "Шахеди". Поки колективний Захід кволо розмірковує щодо необхідності тотально озброюватися, білоруси, росіяни, китайці, іранці та північнокорейці масштабують своє виробництво, а також вкрай швидко модернізовують засоби для вбивства. І доки агресори не відчувають невідворотності покарання за свої злочини, вони будуть продовжувати вчиняти злочини. З кожним місяцем все ефективніше. Аж до моменту, поки коштовні системи ППО/ПРО не будуть безсилі проти умовно примітивних масових технологій диктатур.