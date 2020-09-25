У Білорусі 25 вересня помер 36-річний чоловік, який облив себе бензином і підпалив біля будівлі міліції. Життя чоловіка обірвалося у лікарні, куди його доправили з численними опіками.

Що відомо про самопідпал

Трагедія трапилася ще 18 вересня. Тоді 36-річний чоловік підпалив себе біля будівлі поліції Смалявичів. Про це повідомляє TUT.B.

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За кілька хвилин до самопідпалу чоловік натиснув на дверний дзвінок будівлі білоруської поліції, проте ніяких заяв робити не став. Він облив себе бензином і підпалив. Згодом з будівлі райвідділу вибіг співробітник поліції та загасив вогонь.

Я під'їжджав до перехрестя, поруч з яким розташоване РВВС. Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ґанку знаходилися співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг,

– сказав очевидець.

Карета "швидкої" забрала чоловіка до лікарні. Його одразу ж помістили до реанімації, адже він мав опіки 95% тіла.

На жаль, 25 вересня його життя обірвалося. Лікарі заявили, що травми були занадто серйозними й медики не змогли нічого зробити.

Що відомо про мотиви чоловіка

Пізніше стала відома особа чоловіка.Ним виявився житель села Задомля Смолевичського району, передає "Наша Ніва". Родичі говорили, що причиною вчинку чоловіка, швидше за все, став алкоголь.



У Білорусі чоловік підпалив себе живцем / Фото "Української правди"