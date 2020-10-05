У Білорусі зростає кількість хворих на коронавірус. Щодня в країні фіксують понад 400 нових хворих на COVID-19. У МОЗ заявляють, що готові до другої хвилі коронавірусу.

У Білорусі запевняють, їхня система охорони здоров'я повністю готова до збільшення кількості інфікованих. Мовляв, ситуація із забезпеченням кисневими масками у них покращилася. Про це розповів начальник головного управління організації медичної допомоги МОЗ Білорусі Олександр Пацеєв, повідомляє БЕЛТА.

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У нас є чіткі розподіли потоків пацієнтів за тяжкістю захворювання. Ліжкового фонду достатньо. За останні кілька місяців значно покращилася ситуація із забезпеченням кисневими точками. Система охорони здоров'я в цілому готова до роботи,

– підкреслив Пацеєв.

За словами чиновника, у Білорусі відпрацьовані всі алгоритми надання медичної допомоги. Також в країні нібито достаньо медикаментів та засобів індивідуального захисту для лікарів.

Збільшення кількості хворих на коронавірус у Білорусі пов'язане з нормальним перебігом захворюваності та характеристикою вірусу.

Зверніть увагу! За період пандемії коронавірусом у Білорусі 80 295 людей заразилися вірусом. З них 857 хворих померли, а 75 148 інфікованих вже одужали. Станом на 5 жовтня в країні 4 290 людей хворіють на COVID-19.