Максимальні показники кілька днів поспіль

Від ускладнень коронавірусу померли 137 жителів Британії. Максимальні показники в країні реєструють третій день поспіль, попередній щоденний максимум зафіксували у четвер – 119 789 випадків.

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Вплив Омікрону

Агентство охорони здоров'я та безпеки Великобританії повідомило про ще 23 719 випадків зараження штамом Омікрон, тобто загальна кількість зараз становить – 114 625.

У Великій Британії активно проводять ревакцинацію населення, аби сповільнити поширення Омікрону. Так, за добу третю дозу вакцини отримали 605 561 людина. Загалом бустерну дозу отримали 56,1% населення у віці 12 років і старше.

Локдауну в Британії поки не буде

Попри високий рівень зараження, міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявив, що жодних додаткових обмежень в Англії до Різдва не буде.

Міністр додав, що люди "повинні насолоджуватися Різдвом зі своїми сім'ями та друзями", але додав, що їм слід "звичайно бути обережними".

Невтішні прогнози

Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів.

Вчені представили моделювання, яке показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно.

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