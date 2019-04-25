Брутальний зовні, комфортний всередині: як виглядає офіс у модерністській будівлі у Брюсселі

Архітектурне бюро Going East знайшло вирішення для незвичної модерністської будівлі на окраїні Брюсселя.

Пам'ятка брутальної архітектури, яка з'явилась у брюссельському районі Буафор є роботою бельгійського архітектора польського походження Костянтина Бродського.

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Зібрана із 756 бетонних блоків споруда більше нагадує футуристичну будівлю на території колишнього Радянського Союзу.



Модерністська будівля складається зі стилізованих бетонних блоків

Раніше тут був розташований офіс цементної компанії CBR, а перетворився на сучасний офісний простір із коворкінгом.

Дизайнери Fosbury & Sons показали, наскільки інтер'єр суворої зовні будівлі можуть змінити м'які комфортні дивани, вази, квіти та свічки.



Дизайнери створили в офісі затишну атмосферу

У коворкінгу розмістили чимало арт-об'єктів, які елегантно вписуються в інтер'єр.



Інтер'єр офісного приміщення на окраїні Брюсселя

Для компаній та їхніх співробітників, які працюють в новому офісі, створили спеціальний додаток, де колеги можуть спілкуватися та домовлятися, щоб разом пообідати або випити чашечку кави під час перерви.