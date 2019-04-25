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      Брутальний зовні, комфортний всередині: як виглядає офіс у модерністській будівлі у Брюсселі

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      Архітектурне бюро Going East знайшло вирішення для незвичної модерністської будівлі на окраїні Брюсселя.

      Пам'ятка брутальної архітектури, яка з'явилась у брюссельському районі Буафор є роботою бельгійського архітектора польського походження Костянтина Бродського.

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      Зібрана із 756 бетонних блоків споруда більше нагадує футуристичну будівлю на території колишнього Радянського Союзу.

      будівля офіс Брюссель
      Модерністська будівля складається зі стилізованих бетонних блоків

      Раніше тут був розташований офіс цементної компанії CBR, а перетворився на сучасний офісний простір із коворкінгом.

      Дизайнери Fosbury & Sons показали, наскільки інтер'єр суворої зовні будівлі можуть змінити м'які комфортні дивани, вази, квіти та свічки.

      офіс Брюссель
      Дизайнери створили в офісі затишну атмосферу

      У коворкінгу розмістили чимало арт-об'єктів, які елегантно вписуються в інтер'єр.

      дизайн архітектура офіс Брюссель
      Інтер'єр офісного приміщення на окраїні Брюсселя

      Для компаній та їхніх співробітників, які працюють в новому офісі, створили спеціальний додаток, де колеги можуть спілкуватися та домовлятися, щоб разом пообідати або випити чашечку кави під час перерви.

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      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості Круті будівлі Архітектура Ідеї для інтер'єру Фотоновини Бельгія
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