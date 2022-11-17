Як пишуть російські ЗМІ, мовиться про Міхаіла Шелкова, якому належить більшість акцій "ВСМПО-Ависма". Сума угоди, за заявою Arconic Corp, склала 230 мільйонів доларів.

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Вихід американської Arconic з Росії

У Reuters зазначають, що з продажем російських активів американська Arconic Corp долучилася до низки бізнесів, які виконали міжнародні санкції проти Росії, запроваджені через повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну.

Працювати у Росії ставало тільки важче, і наша здатність продовжувати діяльність у майбутньому ставала все більш не визначеною з огляду на поточну геополітичну ситуацію,

– прокоментував вихід з країни-агресорки головний виконавчий директор Arconic Тім Майєрс.

Зауважимо, що продукція Arconic з алюмінієвого прокату використовується по всьому світу в аерокосмічній та транспортній галузях, нафтогазовій, будівельній та оборонній сфері, а також у промисловості та побутовій електроніці. Додамо, що про припинення виконання нових контрактів у Росії Arconoc Corp заявила ще на початку березня цього року.

До слова, у країні-агресорці американський металургійний гігант володів ТОВ "Промислові інвестиції", до складу якої входило підприємство з виготовлення алюмінієвих виробів у Самарі – АТ "Арконик СМЗ". Завод випускав прокатну та пресову продукцію.

Цікаво, що банківські рахунки американської компанії у країні-агресорці були заморожені ще з 2020 року, унаслідок ініційованого російським регулятором антимонопольного судового позову проти Acronic Corp.