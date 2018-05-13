18:33
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Блог Медіа

Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня

1013
Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги за тиждень.

1. Путин "похоронил" Михалкова, следующие на зачистку – Шойгу-Киселев-Соловьев 
В России попал под раздачу Никита Михалков – наиболее одиозный представитель кремлевской творческой элиты. Он первым вдохнул веяния нового путинского срока.

2. Головні міфи і правда про Другу світову війну 
Цьогоріч Україна і весь світ відзначають 73-у річницю з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Однак міфи, які створили пропагандисти СРСР, досі існують. Журналісти сайту "24" спробували розібратися, де правда, а де вигадки.

3. День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний 
Як проходить 9 травня в Україні сьогодні? Чи цей день досі є вихідним? І що таке День пам'яті та примирення, яке відзначають 8 травня? Журналісти сайту "24" з’ясували відповіді на усі ці питання.

4. "Трамп оголошує Європі війну": чому США покидають ядерну угоду з Іраном та до чого це призведе 
8 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди та оголосив про готовність ввести потужні санкції проти Тегерану. Лідер Ірану гостро сприйняв рішення президента США, не виключивши можливість того, що його країна поновить свою ядерну діяльність. Незадоволені таким кроком лідера Штатів і його західні союзники.

5. Яку нісенітницю показують радянські фільми про Другу Світову 
Про що ми дізналися лише завдяки сучасним кінострічкам про війну.

Читайте також: Як правильно худнути і чому дієти недієві

Автор: Блог Медіа
Теги: Дональд Трамп Новини України Новини політики Володимир Путін Публікації Євросоюз 9 травня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 82
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 257
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
475
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 359
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4847
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук