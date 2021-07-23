Но совсем не обязательно гоняться за модными продуктами, можно найти не менее полезную альтернативу и там, где ты живешь.

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Суперфуды (superfood, суперъеда, суперпродукты) Это продукты, которые содержат значительные дозы витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые важны для организма человека. Считается, что многие из них можно найти только в определенных местах на планете.

Но если не питаться одним киноа или другим суперфудом, а делать свой рацион разнообразным, то приобретенного продукта хватит на несколько месяцев.

Киноа можно заменить на гречку, пшено, бурый рис. ⁣⁣⠀

Чай матча. Все чаще им рекомендуют заменять обычный кофе и чай. Если вам нравится вкус – пожалуйста. Но, если разобраться, то все компоненты этого чая можно получить, употребляя в пищу разнообразную зелень, добавляя в рацион качественный чай и натуральный кофе.⁣⁣⠀

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Семена чиа – по своему химическому составу очень похожи на семена льна. Желирующие свойства чиа лучше, поэтому их часто используют в кулинарии.⠀⁣⁣⠀

Ягоды Годжи возглавляют почти все списки суперфудов. Им приписали чудодейственное свойство сжигать лишние калории.

На самом в них нет веществ, обладающих жиросжигающим эффектом. Они богаты витаминами С, Е, группы В, в них есть антиоксиданты, железо, калий и прочие полезные вещества. Но если все это пересчитать на то количество, которое можно употреблять, их вполне можно заменить привычными нам шиповником, облепихой, черной смородиной.

Спирулина. Ее можно заменить шпинатом и разнообразной зеленью.⁣⁣⠀

Наша природа много чего нам дает. В разных климатических зонах и в разных условиях произрастает масса полезных растений, которые мы можем употреблять в пищу. И у нас их не меньше. Научитесь питаться разнообразно и полноценно, двигайтесь больше! Вот это и будет самым важным суперфудом.