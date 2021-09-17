Один із мандрівників зняв увесь пікантний процес на відео. Згодом ролик оприлюднили у соцмережах.

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Пара зайнялася сексом у літаку

  • На знятих кадрах видно, як чоловік сидить з напоєм у руках і посміхається.
  • У цей же час його сусідка активно хитає головою біля промежини пасажира.
  • Коли жінка відірвалася від заняття, то пара почала пристрасно цілуватися.

Вочевидь, екіпаж не втручався у процес – закоханим дали змогу закінчити почате.

Пасажири літака зайнялися сексом просто на борту: дивіться відео