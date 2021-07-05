В гості – за новизною
Приїжджають гості за крутими емоціями та новизною, чимось екзотичним і не таким незвичним. Влітку і взимку сюди прямують гості не лише зі всієї країни, а й з-за кордону.Зручно, бо доїхати до Львова з Варшави (394 км) чи Будапешту (575 км) ближче або майже так само, як із Києва (541 км).
Тут є місце для всіх:
- тих, хто любить гуляти парками і таємничими скверами;
- для шанувальників старовинних вулиць, де можна заблукати і раптом натрапити на чудовий спів вуличних музикантів;
- фанатів фестивалів, на яких можна знайти і свічки ручної роботи, і домашні сири;
- для романтиків, які шукають пригод і нових знайомств;
- бізнесменів, що тримають руку на пульсі всіх новинок, які можна перетворити на успішні прибуткові стартапи;
- та просто туристів, які люблять відкривати для себе щось нове або вкотре дивитися на старе.
Чому вже п’ятий рік поспіль до Львова приїжджають близько 2 млн туристів?
Львів посів 64 місце у рейтингу 100 найпопулярніших туристичних міст Європи. Це перше українське місто, яке потрапило у такий топ.
Понад 60 % гостей міста приїжджають сюди за емоційним і веселим відпочинком.
Приблизно 90 % з тих, хто був у Львові, настільки у нього закохані, що рекомендують відвідати його своїм друзям і родичам.
З кожним роком до Львова приїздить дедалі більше туристів: Україна (43,0 %), Польща (16,6 %), Білорусь (7,1 %), Туреччина (5,8 %), Німеччина (4,0 %), США (3,0 %), Канада (1,0 %).
У Львові розвинутий не лише звичайний туризм, а й бізнес-туризм. Для цього є всі умови: зручні готелі, стильні опен-спейси, зали для конференцій, місця для ділових та неформальних зустрічей.
Львів визнано одним з найсприятливіших міст для розвитку IT-сфери.
Львів – центр гастрономічного туризму. Щороку приблизно 1 млн гостей приїжджають до міста, щоб насолодитися смачними стравами в автентичних кафе, у тематичних рестораціях, у сучасних пабах та модерних барах.
Львів – це ворота до гірськолижного відпочинку та курортів: зі Львова до Буковелю 245 км (~ 3.5 год на авто), до Славського 138 км (~ 2 год на авто).
Такий активний соціальний інтерес з однієї сторони зумовлює попит на нерухомість протягом року, а з іншого – сприяє укріпленню сталої цінової політики на ринку. Підтвердженням того, що сфера житлобудування у Львові тільки збільшуватиме оберти є й дані на lun.ua, згідно з якими у місті зараз будують більш ніж 300 об’єктів різного значення. Серед проєктів можна знайти варіанти різного класу: економ, комфорт, бізнес та преміум. Вартість квартир формується відповідно до сегмента, а також локації житлового комплексу та пакету послуг, який пропонує забудовник (звісно, якщо таке взагалі передбачено у тому чи іншому об’єкті).
І тут перед вами – величезне поле для інвестицій
В українців загалом є три основні інвестиційні ніші:
- нерухомість;
- облігації внутрішнього боргу;
- банківські депозити.
Але у країні високий рівень інфляції, курс валют нестабільний та постійно коливається. Нові бізнеси провалюються, а старі часто стають банкрутами. У таких умовах не можна зі стовідсотковою впевненістю сказати, що інвестиції в облігації чи банківські депозити будуть безпечними та прибутковими. Тому надійніше вкладати у те, на що ці чинники мало впливають. Наприклад, у нерухомість:
- купівля житла для сім’ї,
- нерухомість з перспективою передавання її у спадщину,
- комерційна нерухомість під свій бізнес,
- нерухомість для перепродажу,
- нерухомість під здачу (комерційна або житлова).
Саме нерухомість – найстабільніше джерело інвестування, яке має багато переваг. Основні – це надійність та постійний дохід. У порівнянні з банківськими вкладеннями нерухомість є значно перспективнішою, оскільки має більшу фінансову вигоду.
Інвестори обирають квартири під два цільові призначення
І це – оренда або перепродаж. У Львові обидва варіанти популярні, оскільки у місто приїжджають і на ділові переговори, і для пошуку нових шляхів розвитку бізнесу, і просто перезавантажитися та відпочити від роботи. Тут популярна однаково як подобова, так і довгострокова оренда. Обидва кластери мають свого постійного клієнта. У центрі міста житло винаймають частіше на короткі терміни (до місяця). Бо центр – мекка для туристів. Тут є всі привабливі локації і зручно добиратися в інші місця. Квартири в спальних районах – для довготривалої оренди. Найчастіше житло винаймають сім’ї, молодь та студенти. За даними Управління статистики, минулоріч на Львівщині навчалося понад 115 тисяч студентів. І наразі спостерігається тенденція до того, що більшість з них хочуть і готові винаймати житло, а не жити у гуртожитках.
Якщо порівнювати вищеназвані ніші, то квартира з подобовою орендою окуповується швидше, але потребує більше часу на саму організацію роботи з пошуку та заселення клієнтів. Водночас мешканці житла з довготривалою орендою можуть не змінюватися протягом років, тому з плечей власників спадає багато проблем. Щодо перепродажу квартири, то у Львові на вторинному ринку в середньому можна продати нерухомість на 40-50% дорожче від її початкової вартості. З такою метою вигідно інвестувати у проєкти, які перебувають на стадії будівництва.
За якими критеріями інвестувати? Розбираємося далі
Варто враховувати кілька важливих аспектів:
- Локація. Тут все залежить від мети. Якщо ви розраховуєте на довготривалу здачу житла – варто обирати спальні райони. Якщо вас цікавить подобова здача – тоді орієнтуйтеся на центральну частину міста.
- Інфраструктура. Якщо до житла незручно добиратися – його будуть обирати в останню чергу. Ніхто не захоче жити там, де поруч немає зручної інфраструктури, де погана розв’язка транспорту і постійні проблеми з паркомісцями.
- Імідж компанії-забудовника. Важливо аналізувати, скільки проєктів забудовник вже успішно здав в експлуатацію, скільки ще у роботі, які шляхи вони обирають для розвитку власної компанії, з ким співпрацюють. Зазвичай у фірм, яким нічого приховувати, вся ця інформація – на сайтах у вільному доступі.
- Ідея житлового комплексу. Вже давно минули ті часи, коли люди хотіли купити просто квартиру. Тепер вони хочуть отримати більше: комфорт, естетику, додаткові опції та ідею. Люди хочуть жити у цікавих ЖК, які мають свою історію та транслюють якусь філософію.
За цими критеріями вдало підходить інвестиційно-девелоперська компанія "Avalon", яка за 6 років здійснила передавання права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Light, Avalon Lux, Avalon 2Day, Avalon 37, Avalon Time, Avalon Zelena St, Avalon UP, ЖК Avalon
Щороку "Avalon" запускає 1–2 проєкти у різних цінових сегментах – настільки успішних, що деякі секції розкуповували у перший день старту продажу. З кожним роком плани стають дедалі амбітнішими. У 2021-му планується запуск 3 нових проєктів (у сегментах преміум і бізнес).
Інвестувати у проєкти "Avalon" – це як купувати Tesla кілька років тому: вигідно і прибутково, якщо все робити вчасно. У компанії є пропозиції, які закривають будь-яку потребу клієнта-інвестора: і комерційні приміщення, і житло у спальних районах для вигідної довгострокової здачі, і квартири у центрі міста для подобової здачі; квартири різних цінових сегментів та класів. "Avalon" неодноразово доводив свою експертність (як девелопер) та надійність (як забудовник). "Avalon" визнають і в Україні, і закордоном, про що свідчать нагороди, які їхні ЖК отримали у Лондоні у 2016-му та 2019 роках (European Property Awards).
Куди варто інвестувати? Розглянемо детальніше
Серед інвестиційно привабливих житлових комплексів, які зараз пропонує девелопер:
- Avalon UP – найвищий хмарочос бізнес-класу у Львові. Це історія про те, як можна поєднати провокативне та натхненне. Тільки уявіть, що ви живете у цьому ЖК, щоранку заварюєте собі міцну каву, підходите до панорамного вікна та дивитеся на красу міста Лева. Про що б ви думали у цей момент? Звісно, про те, що ваше життя вдалося. Що у майбутньому ви захочете, аби і ваші діти та онуки відчули те саме. Щоб дивилися крізь величезне світле вікно на місто, яке росте і розвивається, і пишалися тим, що причетні до цього.
- Avalon 37 – преміальні апартаменти у центрі Львова. Можна жити у самому серці міста і водночас насолоджуватися всіма перевагами клубних заміських будинків. Жодних заторів на паркінгу – бо місця вистачить навіть гостям зі столиць світу. Тут безпека і комфорт – не особливий привілей, а очевидна річ, вимога часу: відеоспостереження, закрита територія, цілодобовий консьєрж-сервіс. Це житловий комплекс для тих, хто цінує і береже особисті кордони. Настільки привабливий для інвестування, що навіть стане щедрим подарунком, який можна презентувати у спадок, як діамантове кольє, але у сфері нерухомості.
- Avalon Yard – житловий комплекс бізнес-класу, який є частиною цілого кварталу Avalon. Тут розташований ще один житловий комплекс, а також садочок та торговий центр. І це у тихому районі поруч із центром. Тут вже навіть формується своя закрита ком’юніті, де збираються однодумці – люди, що зацікавлені у розвитку себе, свого бізнесу та світу навколо себе. Але вони настільки поважають приватність та відчуття належності до певної категорії суспільства, що це впливає на їхній стиль життя. І ця ідея транслюється в Avalon Yard. У ЖК небагато поверхів, що додає особливого затишку тим, хто вже втомився від багатоповерхівок. Проте Avalon Yard це також про естетику – неперевершений краєвид на Високий Замок надихає та заряджає на звершення.
- Avalon Zelena Street – місце, де живуть справжні українські сім’ї. Його обирають пари, які не готові йти на компроміси щодо якості життя. Вони прагнуть отримувати комфорт, хочуть жити там, де безпечно і їм, і їхнім дітям. Саме тому тут продумані двори, дитячі майданчики, заховані смітники та навіть окремі місця під візочки, самокати та велосипеди.
- Avalon Holiday – його обирають ті люди, які люблять спокій. Їм не цікаво гнатися за швидкістю великого міста. Вони хочуть абстрагуватися від метушні та просто жити у своєму темпі. Дихати на повні груди свіжим повітрям, йти з дітьми щонеділі до лісу на пікніки, влаштовувати сімейні поїздки на велосипедах до найближчого водоймища. Вони цінують slow life і насолоджуються кожною його секундою.
- Avalon Flex – житловий комплекс, який стане ідеальним прикладом життя сучасної молоді, тих, хто хоче все й одразу, хто обожнює динаміку і боїться не встигнути бодай щось у цьому житті. Він – про рух, про ритм, про амбіції. Поруч є великий ТЦ, куди зручно ходити до басейну після зустрічі з колегами або партнерами. Тут достатньо простору для креативних ідей і вибухових стартапів. Тут життя вирує та кипить.
- Новий ЖК Avalon Prime буде доволі клубним. Низька забудова, облагороджена зелена територія закритого типу. Панорамні вікна та триметрові стелі, просторі тераси та підвищена шумоізоляція – у таких умовах житимуть резиденти. На території комплексу буде дитячий майданчик, зони для відпочинку, для мешканців передбачено окремий спортивний зал. Про безпеку мешканців турбуватиметься цілодобова служба охорони та система відеонагляду, а консьєрж-сервіс стане справжнім добрим другом для резидентів, адже завжди буде поруч, щоб виконати будь-які доручення. Але безумовною перевагою, яка найбільше приваблює клієнтів, є місце розташування комплексу – майже в центрі міста, у декількох хвилинах від усіх найважливіших об’єктів, поблизу парк та спортивний стадіон.
Ці проєкти відповідають переліченим вище чинникам і мають ще одну додаткову перевагу – власну управлінську компанію "Avalon Facility Service". Вона забезпечує комплексне обслуговування нерухомості, тобто робить все необхідне для комфорту резидентів та оптимальної експлуатації будівлі. Жителям не потрібно турбуватися про будь-які житлові питання, цю повністю бере на себе "Avalon Facility Service". А для інвесторів – це ще й можливість делегувати частину обов‘язків.
Власний досвід реалізації проєктів різного класу дозволив нам врахувати усі побажання клієнтів та втілити їх у нових житлових комплексах. Ми детально продумали наповнення, дизайнерські рішення, сервіс та інфраструктуру, щоб комплексними діями досягти такого результату, який би, перш за все, здивував нас самих, ще тих критиків,
– додає Алла Шамова, генеральний директор інвестиційно-девелоперської компанії Avalon.
Нещодавно, 27 червня у Львові, Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon виступила партнером заходу-дискусії Forbes "Майбутнє капіталізму". Команда Avalon презентувала у віртуальній реальності ЖК бізнес-класу Avalon Up, ЖК преміумкласу Avalon 37 та Prime, а також новий бізнес-центр Penta. Квартири Авалон можна подивитися не тільки в окулярах віртуальної реальності, а й з мобільних пристроїв і в доповненої реальності. У турі показані варіанти ремонтів інтер'єрів квартир, щоб відчути повноту переваг життя в об'єктах Авалон.
Концепція Avalon "Change your world" відображає сучасний та інноваційний характер діяльності компанії у поєднанні з її естетичною та дизайнерською складовими. Проєкти компанії Avalon неодноразово здобували першість у міжнародних конкурсах архітектури. Візуальна концепція Avalon. Change your world побудована на основі лаконічних та чітких геометричних форм, які підкреслюють впевненість та фундаментальність компанії-лідера.
Потужний бренд, яким володіє Avalon, повинен передавати сильний характер та бачення компанії, що розвиває архітектуру міста. Зараз Avalon має величезний потенціал. Сформована сильна команда, готова комплексно вирішувати будь-які завдання і реалізовувати поставлені цілі. За своїм характером ми – лідери і змінюємося для того, щоб вести за собою та відповідати викликам часу. Попереду багато планів, цікавих і масштабних проєктів,
– ділиться комерційний директор Avalon Анастасія Давидова.
Одна з основних місій компанії Avalon – Change your world. Наша місія – допомагати досягати нових результатів, виходити на новий рівень, нову якість життя, змінювати світ навколо і робити його кращим для себе та своєї сім'ї.
Про принцип роботи девелопера краще розповість гендиректор Алла Шамова:
Удосконалювати вже наявний досвід і втілювати його покращену версію у майбутніх проєктах – це наш принцип роботи. Завдяки першому успішно реалізованому житловому комплексу в сегменті преміум "Avalon Lux" ми проаналізували потреби клієнта, побачили, що йому важливо, тому врахували це під час створення наступних об‘єктів. Найближчим часом запускаємо нові проєкти преміумкласу, в які також вкладаємо все найкраще, чого навчилися за ці роки.
Детальніше про механізм інвестицій та систему підтримки інвесторів у компанії (брокеридж) можна дізнатися у центрах продажу компанії або за посиланням на сайті.