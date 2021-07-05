В гості – за новизною

Приїжджають гості за крутими емоціями та новизною, чимось екзотичним і не таким незвичним. Влітку і взимку сюди прямують гості не лише зі всієї країни, а й з-за кордону.Зручно, бо доїхати до Львова з Варшави (394 км) чи Будапешту (575 км) ближче або майже так само, як із Києва (541 км).

Тут є місце для всіх:

тих, хто любить гуляти парками і таємничими скверами;

для шанувальників старовинних вулиць, де можна заблукати і раптом натрапити на чудовий спів вуличних музикантів;

фанатів фестивалів, на яких можна знайти і свічки ручної роботи, і домашні сири;

для романтиків, які шукають пригод і нових знайомств;

бізнесменів, що тримають руку на пульсі всіх новинок, які можна перетворити на успішні прибуткові стартапи;

та просто туристів, які люблять відкривати для себе щось нове або вкотре дивитися на старе.

Чому вже п’ятий рік поспіль до Львова приїжджають близько 2 млн туристів?

Львів посів 64 місце у рейтингу 100 найпопулярніших туристичних міст Європи. Це перше українське місто, яке потрапило у такий топ.

Понад 60 % гостей міста приїжджають сюди за емоційним і веселим відпочинком.

Приблизно 90 % з тих, хто був у Львові, настільки у нього закохані, що рекомендують відвідати його своїм друзям і родичам.

З кожним роком до Львова приїздить дедалі більше туристів: Україна (43,0 %), Польща (16,6 %), Білорусь (7,1 %), Туреччина (5,8 %), Німеччина (4,0 %), США (3,0 %), Канада (1,0 %).

У Львові розвинутий не лише звичайний туризм, а й бізнес-туризм. Для цього є всі умови: зручні готелі, стильні опен-спейси, зали для конференцій, місця для ділових та неформальних зустрічей.

Львів визнано одним з найсприятливіших міст для розвитку IT-сфери.

Львів – центр гастрономічного туризму. Щороку приблизно 1 млн гостей приїжджають до міста, щоб насолодитися смачними стравами в автентичних кафе, у тематичних рестораціях, у сучасних пабах та модерних барах.

Львів – це ворота до гірськолижного відпочинку та курортів: зі Львова до Буковелю 245 км (~ 3.5 год на авто), до Славського 138 км (~ 2 год на авто).

Такий активний соціальний інтерес з однієї сторони зумовлює попит на нерухомість протягом року, а з іншого – сприяє укріпленню сталої цінової політики на ринку. Підтвердженням того, що сфера житлобудування у Львові тільки збільшуватиме оберти є й дані на lun.ua, згідно з якими у місті зараз будують більш ніж 300 об’єктів різного значення. Серед проєктів можна знайти варіанти різного класу: економ, комфорт, бізнес та преміум. Вартість квартир формується відповідно до сегмента, а також локації житлового комплексу та пакету послуг, який пропонує забудовник (звісно, якщо таке взагалі передбачено у тому чи іншому об’єкті).

І тут перед вами – величезне поле для інвестицій

В українців загалом є три основні інвестиційні ніші:

нерухомість;

облігації внутрішнього боргу;

банківські депозити.

Але у країні високий рівень інфляції, курс валют нестабільний та постійно коливається. Нові бізнеси провалюються, а старі часто стають банкрутами. У таких умовах не можна зі стовідсотковою впевненістю сказати, що інвестиції в облігації чи банківські депозити будуть безпечними та прибутковими. Тому надійніше вкладати у те, на що ці чинники мало впливають. Наприклад, у нерухомість:

купівля житла для сім’ї,

нерухомість з перспективою передавання її у спадщину,

комерційна нерухомість під свій бізнес,

нерухомість для перепродажу,

нерухомість під здачу (комерційна або житлова).

Саме нерухомість – найстабільніше джерело інвестування, яке має багато переваг. Основні – це надійність та постійний дохід. У порівнянні з банківськими вкладеннями нерухомість є значно перспективнішою, оскільки має більшу фінансову вигоду.

Інвестори обирають квартири під два цільові призначення

І це – оренда або перепродаж. У Львові обидва варіанти популярні, оскільки у місто приїжджають і на ділові переговори, і для пошуку нових шляхів розвитку бізнесу, і просто перезавантажитися та відпочити від роботи. Тут популярна однаково як подобова, так і довгострокова оренда. Обидва кластери мають свого постійного клієнта. У центрі міста житло винаймають частіше на короткі терміни (до місяця). Бо центр – мекка для туристів. Тут є всі привабливі локації і зручно добиратися в інші місця. Квартири в спальних районах – для довготривалої оренди. Найчастіше житло винаймають сім’ї, молодь та студенти. За даними Управління статистики, минулоріч на Львівщині навчалося понад 115 тисяч студентів. І наразі спостерігається тенденція до того, що більшість з них хочуть і готові винаймати житло, а не жити у гуртожитках.

Якщо порівнювати вищеназвані ніші, то квартира з подобовою орендою окуповується швидше, але потребує більше часу на саму організацію роботи з пошуку та заселення клієнтів. Водночас мешканці житла з довготривалою орендою можуть не змінюватися протягом років, тому з плечей власників спадає багато проблем. Щодо перепродажу квартири, то у Львові на вторинному ринку в середньому можна продати нерухомість на 40-50% дорожче від її початкової вартості. З такою метою вигідно інвестувати у проєкти, які перебувають на стадії будівництва.

За якими критеріями інвестувати? Розбираємося далі

Варто враховувати кілька важливих аспектів:

Локація. Тут все залежить від мети. Якщо ви розраховуєте на довготривалу здачу житла – варто обирати спальні райони. Якщо вас цікавить подобова здача – тоді орієнтуйтеся на центральну частину міста.

Тут все залежить від мети. Якщо ви розраховуєте на довготривалу здачу житла – варто обирати спальні райони. Якщо вас цікавить подобова здача – тоді орієнтуйтеся на центральну частину міста. Інфраструктура. Якщо до житла незручно добиратися – його будуть обирати в останню чергу. Ніхто не захоче жити там, де поруч немає зручної інфраструктури, де погана розв’язка транспорту і постійні проблеми з паркомісцями.

Якщо до житла незручно добиратися – його будуть обирати в останню чергу. Ніхто не захоче жити там, де поруч немає зручної інфраструктури, де погана розв’язка транспорту і постійні проблеми з паркомісцями. Імідж компанії-забудовника. Важливо аналізувати, скільки проєктів забудовник вже успішно здав в експлуатацію, скільки ще у роботі, які шляхи вони обирають для розвитку власної компанії, з ким співпрацюють. Зазвичай у фірм, яким нічого приховувати, вся ця інформація – на сайтах у вільному доступі.

Важливо аналізувати, скільки проєктів забудовник вже успішно здав в експлуатацію, скільки ще у роботі, які шляхи вони обирають для розвитку власної компанії, з ким співпрацюють. Зазвичай у фірм, яким нічого приховувати, вся ця інформація – на сайтах у вільному доступі. Ідея житлового комплексу. Вже давно минули ті часи, коли люди хотіли купити просто квартиру. Тепер вони хочуть отримати більше: комфорт, естетику, додаткові опції та ідею. Люди хочуть жити у цікавих ЖК, які мають свою історію та транслюють якусь філософію.

За цими критеріями вдало підходить інвестиційно-девелоперська компанія "Avalon", яка за 6 років здійснила передавання права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Light, Avalon Lux, Avalon 2Day, Avalon 37, Avalon Time, Avalon Zelena St, Avalon UP, ЖК Avalon

Щороку "Avalon" запускає 1–2 проєкти у різних цінових сегментах – настільки успішних, що деякі секції розкуповували у перший день старту продажу. З кожним роком плани стають дедалі амбітнішими. У 2021-му планується запуск 3 нових проєктів (у сегментах преміум і бізнес).

Інвестувати у проєкти "Avalon" – це як купувати Tesla кілька років тому: вигідно і прибутково, якщо все робити вчасно. У компанії є пропозиції, які закривають будь-яку потребу клієнта-інвестора: і комерційні приміщення, і житло у спальних районах для вигідної довгострокової здачі, і квартири у центрі міста для подобової здачі; квартири різних цінових сегментів та класів. "Avalon" неодноразово доводив свою експертність (як девелопер) та надійність (як забудовник). "Avalon" визнають і в Україні, і закордоном, про що свідчать нагороди, які їхні ЖК отримали у Лондоні у 2016-му та 2019 роках (European Property Awards).

Куди варто інвестувати? Розглянемо детальніше

Серед інвестиційно привабливих житлових комплексів, які зараз пропонує девелопер:

Avalon UP – найвищий хмарочос бізнес-класу у Львові. Це історія про те, як можна поєднати провокативне та натхненне. Тільки уявіть, що ви живете у цьому ЖК, щоранку заварюєте собі міцну каву, підходите до панорамного вікна та дивитеся на красу міста Лева. Про що б ви думали у цей момент? Звісно, про те, що ваше життя вдалося. Що у майбутньому ви захочете, аби і ваші діти та онуки відчули те саме. Щоб дивилися крізь величезне світле вікно на місто, яке росте і розвивається, і пишалися тим, що причетні до цього.

– найвищий хмарочос бізнес-класу у Львові. Це історія про те, як можна поєднати провокативне та натхненне. Тільки уявіть, що ви живете у цьому ЖК, щоранку заварюєте собі міцну каву, підходите до панорамного вікна та дивитеся на красу міста Лева. Про що б ви думали у цей момент? Звісно, про те, що ваше життя вдалося. Що у майбутньому ви захочете, аби і ваші діти та онуки відчули те саме. Щоб дивилися крізь величезне світле вікно на місто, яке росте і розвивається, і пишалися тим, що причетні до цього. Avalon 37 – преміальні апартаменти у центрі Львова. Можна жити у самому серці міста і водночас насолоджуватися всіма перевагами клубних заміських будинків. Жодних заторів на паркінгу – бо місця вистачить навіть гостям зі столиць світу. Тут безпека і комфорт – не особливий привілей, а очевидна річ, вимога часу: відеоспостереження, закрита територія, цілодобовий консьєрж-сервіс. Це житловий комплекс для тих, хто цінує і береже особисті кордони. Настільки привабливий для інвестування, що навіть стане щедрим подарунком, який можна презентувати у спадок, як діамантове кольє, але у сфері нерухомості.

– преміальні апартаменти у центрі Львова. Можна жити у самому серці міста і водночас насолоджуватися всіма перевагами клубних заміських будинків. Жодних заторів на паркінгу – бо місця вистачить навіть гостям зі столиць світу. Тут безпека і комфорт – не особливий привілей, а очевидна річ, вимога часу: відеоспостереження, закрита територія, цілодобовий консьєрж-сервіс. Це житловий комплекс для тих, хто цінує і береже особисті кордони. Настільки привабливий для інвестування, що навіть стане щедрим подарунком, який можна презентувати у спадок, як діамантове кольє, але у сфері нерухомості. Avalon Yard – житловий комплекс бізнес-класу, який є частиною цілого кварталу Avalon. Тут розташований ще один житловий комплекс, а також садочок та торговий центр. І це у тихому районі поруч із центром. Тут вже навіть формується своя закрита ком’юніті, де збираються однодумці – люди, що зацікавлені у розвитку себе, свого бізнесу та світу навколо себе. Але вони настільки поважають приватність та відчуття належності до певної категорії суспільства, що це впливає на їхній стиль життя. І ця ідея транслюється в Avalon Yard. У ЖК небагато поверхів, що додає особливого затишку тим, хто вже втомився від багатоповерхівок. Проте Avalon Yard це також про естетику – неперевершений краєвид на Високий Замок надихає та заряджає на звершення.

– житловий комплекс бізнес-класу, який є частиною цілого кварталу Avalon. Тут розташований ще один житловий комплекс, а також садочок та торговий центр. І це у тихому районі поруч із центром. Тут вже навіть формується своя закрита ком’юніті, де збираються однодумці – люди, що зацікавлені у розвитку себе, свого бізнесу та світу навколо себе. Але вони настільки поважають приватність та відчуття належності до певної категорії суспільства, що це впливає на їхній стиль життя. І ця ідея транслюється в Avalon Yard. У ЖК небагато поверхів, що додає особливого затишку тим, хто вже втомився від багатоповерхівок. Проте Avalon Yard це також про естетику – неперевершений краєвид на Високий Замок надихає та заряджає на звершення. Avalon Zelena Street – місце, де живуть справжні українські сім’ї. Його обирають пари, які не готові йти на компроміси щодо якості життя. Вони прагнуть отримувати комфорт, хочуть жити там, де безпечно і їм, і їхнім дітям. Саме тому тут продумані двори, дитячі майданчики, заховані смітники та навіть окремі місця під візочки, самокати та велосипеди.

– місце, де живуть справжні українські сім’ї. Його обирають пари, які не готові йти на компроміси щодо якості життя. Вони прагнуть отримувати комфорт, хочуть жити там, де безпечно і їм, і їхнім дітям. Саме тому тут продумані двори, дитячі майданчики, заховані смітники та навіть окремі місця під візочки, самокати та велосипеди. Avalon Holiday – його обирають ті люди, які люблять спокій. Їм не цікаво гнатися за швидкістю великого міста. Вони хочуть абстрагуватися від метушні та просто жити у своєму темпі. Дихати на повні груди свіжим повітрям, йти з дітьми щонеділі до лісу на пікніки, влаштовувати сімейні поїздки на велосипедах до найближчого водоймища. Вони цінують slow life і насолоджуються кожною його секундою.

– його обирають ті люди, які люблять спокій. Їм не цікаво гнатися за швидкістю великого міста. Вони хочуть абстрагуватися від метушні та просто жити у своєму темпі. Дихати на повні груди свіжим повітрям, йти з дітьми щонеділі до лісу на пікніки, влаштовувати сімейні поїздки на велосипедах до найближчого водоймища. Вони цінують slow life і насолоджуються кожною його секундою. Avalon Flex – житловий комплекс, який стане ідеальним прикладом життя сучасної молоді, тих, хто хоче все й одразу, хто обожнює динаміку і боїться не встигнути бодай щось у цьому житті. Він – про рух, про ритм, про амбіції. Поруч є великий ТЦ, куди зручно ходити до басейну після зустрічі з колегами або партнерами. Тут достатньо простору для креативних ідей і вибухових стартапів. Тут життя вирує та кипить.

– житловий комплекс, який стане ідеальним прикладом життя сучасної молоді, тих, хто хоче все й одразу, хто обожнює динаміку і боїться не встигнути бодай щось у цьому житті. Він – про рух, про ритм, про амбіції. Поруч є великий ТЦ, куди зручно ходити до басейну після зустрічі з колегами або партнерами. Тут достатньо простору для креативних ідей і вибухових стартапів. Тут життя вирує та кипить. Новий ЖК Avalon Prime буде доволі клубним. Низька забудова, облагороджена зелена територія закритого типу. Панорамні вікна та триметрові стелі, просторі тераси та підвищена шумоізоляція – у таких умовах житимуть резиденти. На території комплексу буде дитячий майданчик, зони для відпочинку, для мешканців передбачено окремий спортивний зал. Про безпеку мешканців турбуватиметься цілодобова служба охорони та система відеонагляду, а консьєрж-сервіс стане справжнім добрим другом для резидентів, адже завжди буде поруч, щоб виконати будь-які доручення. Але безумовною перевагою, яка найбільше приваблює клієнтів, є місце розташування комплексу – майже в центрі міста, у декількох хвилинах від усіх найважливіших об’єктів, поблизу парк та спортивний стадіон.

Ці проєкти відповідають переліченим вище чинникам і мають ще одну додаткову перевагу – власну управлінську компанію "Avalon Facility Service". Вона забезпечує комплексне обслуговування нерухомості, тобто робить все необхідне для комфорту резидентів та оптимальної експлуатації будівлі. Жителям не потрібно турбуватися про будь-які житлові питання, цю повністю бере на себе "Avalon Facility Service". А для інвесторів – це ще й можливість делегувати частину обов‘язків.

Власний досвід реалізації проєктів різного класу дозволив нам врахувати усі побажання клієнтів та втілити їх у нових житлових комплексах. Ми детально продумали наповнення, дизайнерські рішення, сервіс та інфраструктуру, щоб комплексними діями досягти такого результату, який би, перш за все, здивував нас самих, ще тих критиків,

– додає Алла Шамова, генеральний директор інвестиційно-девелоперської компанії Avalon.

Нещодавно, 27 червня у Львові, Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon виступила партнером заходу-дискусії Forbes "Майбутнє капіталізму". Команда Avalon презентувала у віртуальній реальності ЖК бізнес-класу Avalon Up, ЖК преміумкласу Avalon 37 та Prime, а також новий бізнес-центр Penta. Квартири Авалон можна подивитися не тільки в окулярах віртуальної реальності, а й з мобільних пристроїв і в доповненої реальності. У турі показані варіанти ремонтів інтер'єрів квартир, щоб відчути повноту переваг життя в об'єктах Авалон.

Концепція Avalon "Change your world" відображає сучасний та інноваційний характер діяльності компанії у поєднанні з її естетичною та дизайнерською складовими. Проєкти компанії Avalon неодноразово здобували першість у міжнародних конкурсах архітектури. Візуальна концепція Avalon. Change your world побудована на основі лаконічних та чітких геометричних форм, які підкреслюють впевненість та фундаментальність компанії-лідера.

Потужний бренд, яким володіє Avalon, повинен передавати сильний характер та бачення компанії, що розвиває архітектуру міста. Зараз Avalon має величезний потенціал. Сформована сильна команда, готова комплексно вирішувати будь-які завдання і реалізовувати поставлені цілі. За своїм характером ми – лідери і змінюємося для того, щоб вести за собою та відповідати викликам часу. Попереду багато планів, цікавих і масштабних проєктів,

– ділиться комерційний директор Avalon Анастасія Давидова.

Одна з основних місій компанії Avalon – Change your world. Наша місія – допомагати досягати нових результатів, виходити на новий рівень, нову якість життя, змінювати світ навколо і робити його кращим для себе та своєї сім'ї.

Про принцип роботи девелопера краще розповість гендиректор Алла Шамова:

Удосконалювати вже наявний досвід і втілювати його покращену версію у майбутніх проєктах – це наш принцип роботи. Завдяки першому успішно реалізованому житловому комплексу в сегменті преміум "Avalon Lux" ми проаналізували потреби клієнта, побачили, що йому важливо, тому врахували це під час створення наступних об‘єктів. Найближчим часом запускаємо нові проєкти преміумкласу, в які також вкладаємо все найкраще, чого навчилися за ці роки.

Детальніше про механізм інвестицій та систему підтримки інвесторів у компанії (брокеридж) можна дізнатися у центрах продажу компанії або за посиланням на сайті.