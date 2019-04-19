Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": промовисті кадри
19 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Захід, за попередніми даними, відвідали 22 тисячі українців. За інформацією одного з кандидатів, – 60 тисяч людей.
Попри те, що для кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка підготували дві окремі сцени на НСК "Олімпйський", в останній момент чинний гарант вирішив піднятися на сцену опонента. Поява двох кандидатів на одніій сцені стала несподіванкою. Адже раніше штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного.
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До початку дискусії там пройшли концерти відомих виконавців, які виступили на підтримку кандидатів.
Прихильники кандидатів розділили на дві окремі фан-зони. Потрапити з однієї до іншої було неможливо, їх розділяв кордон правоохоронців. Дебати відбувались у фан-зоні Зеленського. Прихильників останнього прийшло значно менше, ніж чиного президента.
Прихильників Порошенка прийшло більше, ніж Зеленського
Головне, про що говорили Порошенко і Зеленський на дебатах – читайте у матеріалі 24 каналу.
Також ми зробили для вас яскравий фоторепортаж з дебатів Порошенка і Зеленського.
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Володимир Зеленський на дебатах
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Марина Порошенко із синами
Порошенко і Зеленський
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі військових. Петро Порошенко також опустився на коліна та поцілував прапор України.
Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів
Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"
Володимир Зеленський на дебатах
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
Петро Порошенко із дружиною Мариною
Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фоторепортаж
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