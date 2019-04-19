Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": промовисті кадри

19 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Захід, за попередніми даними, відвідали 22 тисячі українців. За інформацією одного з кандидатів, – 60 тисяч людей.

Попри те, що для кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка підготували дві окремі сцени на НСК "Олімпйський", в останній момент чинний гарант вирішив піднятися на сцену опонента. Поява двох кандидатів на одніій сцені стала несподіванкою. Адже раніше штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного.

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До початку дискусії там пройшли концерти відомих виконавців, які виступили на підтримку кандидатів.

Прихильники кандидатів розділили на дві окремі фан-зони. Потрапити з однієї до іншої було неможливо, їх розділяв кордон правоохоронців. Дебати відбувались у фан-зоні Зеленського. Прихильників останнього прийшло значно менше, ніж чиного президента.



Прихильників Порошенка прийшло більше, ніж Зеленського

Головне, про що говорили Порошенко і Зеленський на дебатах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Також ми зробили для вас яскравий фоторепортаж з дебатів Порошенка і Зеленського.



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Володимир Зеленський на дебатах



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Марина Порошенко із синами

Порошенко і Зеленський



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі військових. Петро Порошенко також опустився на коліна та поцілував прапор України.



Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів



Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів



Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"



Володимир Зеленський на дебатах



Володимир Зеленський із дружиною Оленою



Петро Порошенко із дружиною Мариною

Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фоторепортаж

Всі фото – 24 канал