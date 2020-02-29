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      Денис Шмигаль може тимчасово очолити уряд: що про нього відомо

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      Біографія Дениса Шмигаля / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Шмигаля

      Віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль може стати виконувачем обов'язків голови Кабміну. Це може відбутися у разі, якщо Верховна Рада проголосує за відставку чинного прем'єра Олексія Гончарука. Коротку біографію та цікаві факти про Шмигаля – читайте у матеріалі 24 каналу.

      За відставку Гончарука Рада може проголосувати 4 березня на позачерговому засіданні. Голосів за відставку чинного прем’єр-міністра вистачає, повідомила "Українська правда" з посиланням на джерело в Офісі Президента. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем'єра, то виконувачем обов’язків глави Кабміну можуть призначити віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

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      Біографія Дениса Шмигаля

      Денис Шмигаль – 44-річний український науковець та громадсько-політичний діяч. Наразі очолює Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

      Освіта

      Денис Шмигаль народився та навчався у Львові. Вищу освіту також отримав у рідному місті.

      Так, у 1997 році Шмигаль отримав червоний диплом інженера-економіста в Державному університеті "Львівська політехніка".

      У 2003 році йому присвоїли науковий ступінь кандидата економічних наук. Він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

      Також Шмигаль стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів за програмою міністерства економіки та енергетики Німеччини.

      Кар'єра та бізнес

      Ще будучи студентом Денис Шмигаль працював менеджером у ТОВ "О’Кей" та бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК "Електронбанк".

      У 2000-х роках займався бізнесом та працював на керівних посадах у різних львівських компаніях та заводах.

      Вже у 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській ОДА. Через 2 роки почав керувати громадською організацією "Інститут регіонального розвитку".

      У 2014 році Шмигаль працював заступником обласного управління Фіскальної служби. За кілька років звільнився і пішов віцепрезидентом та гендиректором компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка". 

      У січні 2018 року Шмигаль зайняв крісло директора Бурштинської ТЕС – найбільшого в регіоні виробника електроенергії, що належить холдингу олігарха Ріната Ахметова. Підприємство розташоване в Івано-Франківській області.

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      Політична діяльність

      Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.

      У 2015 році він також балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль".

      У червні 2019 року Шмигаль став одним з трьох кандидатів на посаду Львівської ОДА. Проте на цю посаду президент Володимир Зеленськийпризначив юриста Маркіяна Мальського.


      Денис Шмигаль під час призначення Мальського головою Львівської ОДА

      Робота на посаді голови Івано-Франківської ОДА

      Під час представлення Мальського у Львові, Зеленський заявив, що призначить Дениса Шмигаля очільником Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

      Вже 2 серпня глава держави представив Шмигаля в Івано-Франківську і назвав його дуже потужним менеджером.


      Денис Шмигаль з президентом Володимиром Зеленським / фото з фейсбука

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      Шмигаль відпрацював на посаді 6 місяців. Наприкінці грудня він прозвітував перед Зеленським про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи:

      • в області відремонтували 540 кілометрів доріг;
      • триває відновлення мостів. Майже тисяча з них перебуває у незадовільному стані;
      • регіон отримав 5 нових авто швидкої допомоги;
      • планується ремонт дитячих садків і шкіл, кошти на які візьмуть з Держфонду регіонального розвитку;
      • придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС;
      • триває реконструкція аеропорту в Івано-Франківську, яку планують завершити за 2,5 роки;
      • запроваджено тотальний електронний облік деревини, від чіпування до аукціонів.

      Робота в Мінрозвитку громад

      4 лютого парламент проголосував за призначення Шмигаля віцепрем’єром – міністром розвитку громад і територій. Це відбулося після звільнення з відповідної посади Альони Бабак.

      Ключові напрямок і пріоритет Мінрегіону вже у цьому році – завершити реформу територіально-адміністративного устрою. Радий доєднатися до команди Олексія Гончарука. Дякую за довіру президенту і народу України,
      – заявив у день свого призначення Шмигаль.

      Про результати його роботи на цій посаді говорити зарано, адже з моменту призначення Шмигаля на неї не минуло й місяця.

      Декларація Шмигаля

      Останню декларацію Шмигаль подавав ще 16 липня 2019 року перед призначенням на посаду голови Івано-Франківської ОДА. У ній вказано дані за 2018 рік.

      Шмигаль у 2018 році заробив 3,5 мільйони гривень. Його дружина Катерина отримала ще 200 тисяч гривень за дохід від відчуження рухомого майна. Родина тримає у готівці 115 тисяч доларів.

      Нерухомість Шмигаля та його сім'ї:

      • Житловий будинок площею 215 квадратних метрів у Львові;
      • гараж площею 15,9 метра квадратних у Львові;
      • 2 земельні ділянки площами 151, 458 метрів квадратних у Львові
      • земельна ділянка площею 2200 метрів квадратних у селі Хоросниця, що в Мостиському районі на Львівщині.
      • нежитлова будівля площею 417,2 метра квадратних у Кам'янці-Бузькій на Львівщині.

      Що цікаво, сам Шмигаль не має автомобілів. А от його дружина Катерина їздить на Land Rover вартістю майже 1 мільйон гривень.

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      Потенційні кандидати на посаду прем'єр-міністра України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська, Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Гроші Новини Івано-Франківська Альона Бабак Міністерство розвитку громад та територій Денис Шмигаль
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