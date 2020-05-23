Депутата Давиденка знайшли застреленим у власному офісі: що відомо

У Києві знайшли застреленим депутата з групи "Довіра" Валерія Давиденка. 23 травня його знайшли з вогнепальним пораненням у власному офісі. В поліції 24 каналу сказали, що не виключають жодних версій, включно з самогубством.

Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці уточнив, що тіло Давиденка знайшли в туалеті. За попередніми даними його виявила прибиральниця в будинку Печерського району по вулиці Велика Васильківська, 4.

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Біля тіла знайшли пістолет. Чи було це вбивство, або самогубство з'ясують правоохоронці. Наразі працює слідча група.

Водночас силовики оточили будинок, де знайшли тіло Давиденка.

Що відомо про Валерія Давиденка?

Валерій Давиденко народився 16 березня 1973 року. Він давно в українській політиці. В часи Януковича він був заступником міністра АПК в уряді Азарова.

Після Майдану обрався народним депутатом і увійшов у фракцію БПП. На виборах 2019 року пройшов до Ради як самовисуванець від Чернігівської області. Згодом вступив до депутатської групи "Довіра".

Нерухомість та автомобілі покійного Давиденка були записані на його цивільну дружину. Аграрний бізнес – на стару матір.

Давиденко також був членом комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член груп з міжпарламентських зв'язків з Чехією, Угорщиною, Бразилією, Еміратами та Аргентиною.

Поліція біля офісу вбитого Давиденка / Фото з телеграм-каналу Сергія Лещенка

Що відомо про скандали, пов'язані з Давиденком?З його іменем пов'язана низка корупційних скандалів.Зокрема, коли він був заступником міністра АПК в уряді Азарова, підпорядкована йому Державна Продовольча Зернова Компанія отримала від Китаю 1,5 мільярда доларів в обмін на поставку зерна в КНР.



Не менш як 200 мільйонів доларів з цієї суми були виведені в офшори.