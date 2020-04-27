16:46
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Держборг України за місяць знизився на 3 мільярди доларів

      - Читать новость на русском
      Держборг України за березень 2020 знизився на 3 мільярди доларів
      Держборг України за березень 2020 знизився на 3 мільярди доларів / ua.news/ua

      Розмір державного та гарантованого державою боргу України за березень 2020 року зменшився на 3 мільярди доларів – до 80,38 мільярда доларів.

      Наразі сукупні боргові зобов'язання держави складають 70,87 мільярда доларів (на 2,75 мільярда доларів менше, аніж у лютому). Ще 9,51 мільярда доларів держава гарантує за кредитами третім особам, свідчать дані у статистиці на сайті Міністерства фінансів.

      Читайте також У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без співпраці з МВФ

      • З власне державного боргу більшу частину складають зовнішні запозичення – 40,34 мільярда доларів.
      • Зобов’язання за внутрішнім боргом складають 30,53 мільярда доларів.

      У гривневому еквіваленті державний борг України у березні 2020 року зріс на 207,72 мільярда гривень – до 2,225 трильйона гривень (здебільшого – через девальвацію гривні).

      За даними Мінфіну, станом на початок лютого 2020 року розмір держборгу складав 83,38 мільярда доларів.

      Що таке держборг? Сума непогашених позик, які країна брала у борг для певних цілей. Наприклад, для фінансування дефіциту бюджету, невиплачених відсотків за обслуговування позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших держструктур. Держборг складається з заборгованості центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій з державною участю.

      держборг України статистика за всі роки
      Як змінювався держборги України протягом останніх років / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Статистика Гроші держборг
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова
      сьогодні , 16:21 Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова
      Олег Сенцов
      9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      сьогодні , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      Юлія Михайлова