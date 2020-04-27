Держборг України за місяць знизився на 3 мільярди доларів

Розмір державного та гарантованого державою боргу України за березень 2020 року зменшився на 3 мільярди доларів – до 80,38 мільярда доларів.

Наразі сукупні боргові зобов'язання держави складають 70,87 мільярда доларів (на 2,75 мільярда доларів менше, аніж у лютому). Ще 9,51 мільярда доларів держава гарантує за кредитами третім особам, свідчать дані у статистиці на сайті Міністерства фінансів.

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З власне державного боргу більшу частину складають зовнішні запозичення – 40,34 мільярда доларів.

Зобов’язання за внутрішнім боргом складають 30,53 мільярда доларів.

У гривневому еквіваленті державний борг України у березні 2020 року зріс на 207,72 мільярда гривень – до 2,225 трильйона гривень (здебільшого – через девальвацію гривні).

За даними Мінфіну, станом на початок лютого 2020 року розмір держборгу складав 83,38 мільярда доларів.

Що таке держборг? Сума непогашених позик, які країна брала у борг для певних цілей. Наприклад, для фінансування дефіциту бюджету, невиплачених відсотків за обслуговування позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших держструктур. Держборг складається з заборгованості центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій з державною участю.



Як змінювався держборги України протягом останніх років / Інфографіка 24 каналу