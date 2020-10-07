Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру солдату однієї з військових частин Нацгвардії на Київщині. Той нібито здійснював "психологічний примус" щодо свого колеги, а потім ще й вдарив його. Внаслідок цього останній загинув.

Про це інформує пресслужба ДБР. Так, там кажуть, що інцидент трапився 3 жовтня на території військової частини у Київській області.

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Що відомо про дідівщину та трагічну смерть солдата:

Так, солдат, якому повідомили про підозру, того дня змушував свого товариша відтискатися від підлоги.

Коли той виконав вправи, солдат віддав йому команду: "Струнко!", а тоді вдарив кулаком у груди.

Від удару постраждалий втратив свідомість, а бригада "швидкої", яка примчала до військової частини, не змогла врятувати хлопця.

Солдату, що наказував колезі відтискатися і завдав йому смертельного удару, оголосили підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді смерті.

Підозрюваного вже затримали, наразі вирішується питання щодо тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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