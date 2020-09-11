Зґвалтування у поліції Кагарлика: ДБР завершило майже всі експертизи
Найближчим часом усі матеріали справи про катування та зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика передадуть до суду. Під час розслідування цієї справи ДБР встановило ще декілька епізодів катувань тими самими поліцейськими.
Для розслідування справи катувань у поліцейському відділку Кагарлика назначили 57 експертиз. Про це повідомив виконувач обов'язків директора ДБР Олександр Соколов в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна".
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Що повідомили в ДБР
У Державному бюро розслідувань чекають завершення усіх експертиз. Після цього справу передадуть до суду.
Справу було продовжено не тому, що, як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, майже 90% із них вже виконані,
– повідомив Соколов.
Статті, за якими ДБР поводить розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.
Коротко про свавілля поліцейських у Кагарлику
- 24 травня до лікарні в Кагарлику через побиття та зґвалтування звернулася 26-річна жінка. Вона розповіла, що це з нею зробили поліцейські.
- Працівники лікарні зателефонували до поліції та повідомили про зґвалтування жінки.
- Перевірка повідомлення підтвердила причетність поліцейських до цього злочину та побиття ще одного чоловіка, якому теж не пощастило потрапити до поліцейського відділку в Кагарлику.
- Вранці 25 числа 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.
- Їх одразу звільнили з правоохоронних органів. Кагарлицьке відділення ліквідували.
- Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Вони своєї провини не визнають.
- ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Уже 3 липня суд обрав їм запобіжні заходи. Одному поліцейському – цілодобовий домашній арешт, а іншому – утримання під вартою.
- Перед цим ДБР повідомило про виявлення нових фактів тортур у Кагарлицькому відділенні.