Найближчим часом усі матеріали справи про катування та зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика передадуть до суду. Під час розслідування цієї справи ДБР встановило ще декілька епізодів катувань тими самими поліцейськими.

Для розслідування справи катувань у поліцейському відділку Кагарлика назначили 57 експертиз. Про це повідомив виконувач обов'язків директора ДБР Олександр Соколов в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Тортури у поліції Кагарлика: чи покарають садистів у погонах

Що повідомили в ДБР

У Державному бюро розслідувань чекають завершення усіх експертиз. Після цього справу передадуть до суду.

Справу було продовжено не тому, що, як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, майже 90% із них вже виконані,

– повідомив Соколов.

Статті, за якими ДБР поводить розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

Коротко про свавілля поліцейських у Кагарлику