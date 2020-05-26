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Дівчина стріляла в прокурора Пипку в Кривому Розі: з'явилось відео (+18)

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Дівчина стріляла в прокурора Олексія Пипку - відео розстрілу
Як дівчина в Кривому Розі стріляла в прокурора Пипку

У мережі 26 травня з'явилося відео поранення співробітника криворізької прокуратури Олексія Пипки. У чоловіка стріляла його дівчина з травматичної зброї.

Запис стрілянини, яку зафіксувала камера спостереження, оприлюднили на одному з міських телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

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На записі видно, як під час суперечки дівчина лише раз вистрілила в бік прокурора.

Дивіться відео стрілянини в прокурора в Кривому Розі: (Увага на відео присутні ненормативна лексика та сцени насилля!)

Хто стріляв в Олексія Пипку

  • У Кривому Розі, що на Дніпропетровищині, 22 травня сталася стрілянина. Прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Олексія Пипку поранила його знайома дівчина.
  • Інцидент трапився, коли компанія друзів святкувала день народження одного з них біля готелю "Україночка". Саме туди приїхала дівчина, яка стріляла у Олексія Пипку.
  • Місцеві ЗМІ кажуть, що в прокурора стріляла його цивільна дружина Ольга Ашимова.
  • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Суд вже обрав дівчині запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Олексій Пипка
Олексій Пипка отримав серйозні поранення / Фото "Перший міський"

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Кримінал Кримінальні новини Поліція Новини Кривого Рогу Стрілянина
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