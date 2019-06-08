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      Для Зеленського важливо не потрапити у пастку, – МінТОТ про ризики у переговорах по Донбасу

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Росія зараз намагається зробити все, аби перевести нормандський формат переговорів у такий, в якому будуть присутні представники окупаційних адміністрацій. Тому перед президентом Зеленським стоїть важливе завдання: не потрапити у цю пастку.

      Країна-окупант буде зводити все до того, що Україна має говорити із представниками так званих "ЛНР" і "ДНР". Таку думку висловив заступник голови МінТОТ Юрій Гримчак в інтерв’ю телеканалу UA TV.

      Читайте також: Це – констатація окупації, – речниця Зеленського пояснила його фразу про Росію і найманців

      Мені здається, Росія все-таки намагається перевести формат переговорів Росія – Україна – ОБСЄ або Росія – Україна – Німеччина – Франція в формат "ви повинні говорити з так званим ДНР і ЛНР". І мені здається, що не потрапити в цю пастку якраз і є те завдання, яке стоїть перед нинішнім президентом України,
      – пояснив він.

      Зазначимо, що раніше озвучену представником України Леонідом Кучмою у Тристоронній контактній групі заяву щодо припинення економічної блокади Донбасу у МінТОТ розкритикували.

      Тоді Юрій Гримчак наголосив, що будь-які спроби зняти економічну блокаду і купувати продукцію захоплених бойовиками підприємств підпадають під статтю "Фінансування тероризму".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості Мінськ Президент України
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