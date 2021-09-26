Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 26 вересня. Момент аварії потрапив на відео – зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.
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Детальніше про ДТП
- Honda рухалася від кільця Перемоги та повертала до яхт-клубу "Січ".
У цей момент Tiburon їхав з боку Південного мосту і скоїв ДТП.
- У результаті зіткнення постраждали пасажир Honda і водій Tiburon.
З травмами голови їх обох доправили в 16 міську лікарню.
Наразі на місці події працюють поліцейські, які з'ясовують усі причини аварії.
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