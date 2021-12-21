Патрульні поліцейські дізналися про інцидент близько 3:00 ночі від мешканців будинку на проспекті Гагаріна. Заявники скаржилися на чоловіка, який вчиняє якісь галасливі хуліганські дії у під'їзді.

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Коли інспектори прибули на місце події, вони побачили зовсім не таку картину, на яку розраховували.

Довелося вдягати кайданки

Патрульні почули крики, як тільки зайшли у під'їзд багатоповерхівки.

Інспектори попрямували на шум та побачили самогубцю на сходах третього поверху.

Чоловік зачепив ремінь на поруччя та намагався скоїти суїцид на ньому.

Один з патрульних підняв порушника спокою та тримав його, а його напарник – різав шкіряний зашморг. Чоловіка дивом встигли врятувати, а оскільки його поведінка була неадекватною, правоохоронці вдягли на нього кайданки.

Постраждалого передали медикам психіатричної допомоги, які госпіталізували чоловіка.

Схожий випадок у Харкові

15 грудня близько 12:00 29-річний харків'янин намагався скоїти самогубство. З петлі його витаскували медики швидкої. Хоча чоловік пережив клінічну смерть, його все ж таки змогли реанімувати.