Об этом 17 апреля сообщил глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы защищают границы области.

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"Сегодня был обстрел сельской местности общины, в результате гражданский мужчина погиб. Искренние соболезнования семье. Каждый изверг, который совершает преступление в нашем государстве, ответит за это", – написал Невеселый.

Работают саперы

Глава общины призвал не выходить на улицы без необходимости. Если услышали выстрелы, то нужно немедленно прятаться в укрытие. Кроме того, на территории населенного пункта есть много снарядов.

Сегодня работали саперы ГСЧС, ликвидировали 124 снаряда. Работы продолжаются,

– сказал Невеселый.

Заметьте – глава общины об обстрелах: смотрите видео