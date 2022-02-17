Інцидент стався 15 лютого о 16:30 біля торгово-розважального центру Neo Plaza. Чоловік кілька разів вистрелив по авто KIA на вулиці Марії Кюрі та втік з місця пригоди.

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Обставини події

Надзвичайна подія потрапила на записи відеокамер. На місці події працювали правоохоронці.

За попередньою інформацією, на дорозі стався конфлікт, що й стало підставою для стрілянини. Мовиться про неповагу до учасників дорожнього руху.

Як розповіла у коментарі 24 каналу речниця поліції Дніпра Аліна Стадник, попередньо відомо, що травми отримала водійка KIA. Їй прострелили палець на лівій руці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Обставини події встановлюють.

Стрілянина на Володимирській

На початку лютого моторошний інцидент стався в Києві на вулиці Володимирській. Внаслідок сутички 2 людей потрапили до лікарні, а 14 – у відділок поліції.

Відомо, що між активістами й співробітниками фінансової установи стався конфлікт. Він переріс у бійку зі стріляниною. Хто саме відкрив вогонь, встановлює слідство.



Стрілянина на Володимирській / Фото поліції Києва

Постраждалі отримали травми через бійку. Від вогнепальної зброї, попередньо, ніхто не постраждав.