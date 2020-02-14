Дніпропетровські підлітки самотужки затримали "закладчиків"

Двоє підлітків помітили як недалеко від торгового центру двоє підозрілих чоловік щось сховали в "затишному місці". Хлопці змогли самотужки впіймати порушників.

У Дніпрі двоє підлітків самотужки вирішили розібратись із порушниками, повідомляє патрульна поліція міста.

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Хлопці підійшли до чоловіків, які щось ховали, та побачили в руках у них сліп-пакети. У це момент охорона торгового центру втрутилась та викликала поліцію. Підлітки змогли затримати "закладчиків" до приїзду патрульних.

Правоохоронці обшукали затриманих ними людей і виявили 40 сліп-пакетів із невідомою речовиною, яка схожа на наркотичну.

Докази були вилучені, а порушників доставили до відділку поліції.



Поліція вручила подяку за допомогу / Фото: Нацполіція