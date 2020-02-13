Двох патрульних зловили на збуті марихуани в Миколаєві: фото
У Миколаєві правоохоронці затримали двох співробітників управління патрульної поліції області через збут марихуани.
За інформацією преслужби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, 24-річного та 27-річного поліцейських викрили у продажі марихуани серед свого оточення.
До слова:
Правоохоронцям вдалось затримати підозрюваних "на гарячому" – одразу після збуту ними наркотичного товару клієнту. Після цього провели обшуки за місцями їхнього проживання.
Відомо, що капралу і лейтенанту поліції загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Двох поліцеських викрили на продажі наркотиків: дивіться фото
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