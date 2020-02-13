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      Двох патрульних зловили на збуті марихуани в Миколаєві: фото

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      Двох патрульних зловили на збуті марихуани в Миколаєві / Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

      У Миколаєві правоохоронці затримали двох співробітників управління патрульної поліції області через збут марихуани.

      За інформацією преслужби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, 24-річного та 27-річного поліцейських викрили у продажі марихуани серед свого оточення.

      До слова:

      Правоохоронцям вдалось затримати підозрюваних "на гарячому" – одразу після збуту ними наркотичного товару клієнту. Після цього провели обшуки за місцями їхнього проживання.

      Відомо, що капралу і лейтенанту поліції загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

      Двох поліцеських викрили на продажі наркотиків: дивіться фото 

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Поліція Новини Миколаєва Наркотики Новини України
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