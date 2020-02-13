Двох патрульних зловили на збуті марихуани в Миколаєві: фото

У Миколаєві правоохоронці затримали двох співробітників управління патрульної поліції області через збут марихуани.

За інформацією преслужби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, 24-річного та 27-річного поліцейських викрили у продажі марихуани серед свого оточення.

До слова:

Правоохоронцям вдалось затримати підозрюваних "на гарячому" – одразу після збуту ними наркотичного товару клієнту. Після цього провели обшуки за місцями їхнього проживання.

Відомо, що капралу і лейтенанту поліції загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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