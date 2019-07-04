До місії ОБСЄ на Донбасі входять проросійські спостерігачі, – генерал ЗСУ

Частина Спеціальних спостерігачів місії ОБСЄ на окупованому Донбасі – громадяни Росії.

Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський заявив в ефірі "Право на владу", що у склад місії входять також інші проросійські представники.

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Серед них громадяни Сербії, Чехії, Білорусі, Казахстану та інших країн. До слова, у Чехії триває розслідування щодо причетності 20 громадян країни до участі у війні на сході України на боці окупантів.

Ротація у них раз на 6 місяців, але квота залишається незмінною практично з початку роботи місії на сході України,

– додав Забродський.

Окрім того, заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар повідомив в ефірі "Громадського", що ОБСЄ не може підтвердити розведення сил у Станиці Луганській.

За його словами, українські військові мають інформацію, що проросійські бойовики відійшли з позицій. У свою чергу, українські військові почали розбирати фортифікації.

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Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської? 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.



Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.