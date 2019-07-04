00:29
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      До місії ОБСЄ на Донбасі входять проросійські спостерігачі, – генерал ЗСУ

      503 Читать новость на русском
      До місії ОБСЄ входять проросійські спостерігачі, – генерал ЗСУ
      До місії ОБСЄ входять проросійські спостерігачі, – генерал ЗСУ / news.liga.net

      Частина Спеціальних спостерігачів місії ОБСЄ на окупованому Донбасі – громадяни Росії.

      Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський заявив в ефірі "Право на владу", що у склад місії входять також інші проросійські представники.

      Важливо: Розведення сил на Донбасі: який вигляд має район Станиці Луганської зараз

      Серед них громадяни Сербії, Чехії, Білорусі, Казахстану та інших країн. До слова, у Чехії триває розслідування щодо причетності 20 громадян країни до участі у війні на сході України на боці окупантів.

      Ротація у них раз на 6 місяців, але квота залишається незмінною практично з початку роботи місії на сході України,
      – додав Забродський.

      Окрім того, заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар повідомив в ефірі "Громадського", що ОБСЄ не може підтвердити розведення сил у Станиці Луганській.

      За його словами, українські військові мають інформацію, що проросійські бойовики відійшли з позицій. У свою чергу, українські військові почали розбирати фортифікації.

      Читайте також: Що буде після розведення військ на Донбасі: думка військового

      Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської? 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.

      Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.

      blog_ava
      Росія висунула остаточні звинувачення 21 українському моряку
      4 липня
      3814
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 4 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича
      4 липня , 23:00 Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича
      Ірина Шиба 330
      Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      4 липня , 22:25 Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      2025
      Луганчане учатся у звезд российской эстрады
      4 липня , 22:00 Луганчане учатся у звезд российской эстрады
      Ольга Черненко 560
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      4 липня , 20:01 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 532
      Як НБУ планує захищати фінанси українців
      4 липня , 19:00 Як НБУ планує захищати фінанси українців
      Яніна Ткачук 901
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук