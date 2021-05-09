Михайло Добкін заявив, що візьме участь у виборах мера Харкова. Політик зауважив, що власної партії у нього наразі немає, тому балотуватиметься як самовисуванець.

Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп України Добкін оголосив про своє рішення журналістам 9 травня під час вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

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Політик зауважив, що буде "самовисуванцем від харків'ян".

Це вибори мера, тому політичні партії не йдуть. Вони можуть висунути свого кандидата на пост мера або підтримати когось із самовисуванців,

– наголосив Добкін.

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