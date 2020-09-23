Кабінет Міністрів підготував проєкт закону, відповідно до якого змінюється установлений порядок притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Стосується документ здебільшого сімей військових і поліцейських.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 вересня. Про це повідомляє 24 канал.

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За вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі тепер притягатимуть до відповідальності по-новому: основне

Проблеми, які розв’язує проєкт закону

Як мовиться у пояснювальній записці до документу, його було розроблено з метою:

вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі,

посилення гарантій захисту прав членів сімей військовослужбовців, поліцейських і інших категорій осіб, що несуть відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі за дисциплінарними статутами.

Крім того, автори законопроєкту підкреслюють, згідно з Кодексом України про адмінправопорушеня, військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, як і представники начальницького складу та поліцейські, несуть відповідальність за більшість адміністративних правопорушень, зокрема домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Однак, відбувається це лише за дисциплінарними статутами, оскільки такі злочини не є пов’язаними із проходженням служби. Тому у разі вчинення таких правопорушень, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, уникають відповідальності.

Отже, існує проблема притягнення до відповідальності, якщо особа, що вчинила домашнє насильство, не з’являється до суду.

Відтак, на думку авторів ініціативи, питання притягнення до відповідальності oci6, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі,потребує законодавчого врегулювання.

Суть проєкту

Таким чином, відповідно до внесених змін, вищезазначені особи за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі нестимуть адміністративну відповідальність на загальних підставах.

Крім того, ініціатори пропонують привести у відповідність до закону перелік осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Також проєкт передбачає можливість розглядати відповідні справи про адмінпправопорушення без обов’язкової присутності особи, яку притягають до відповідальності. Однак, у разі, якщо таку людину належним чином повідомили про розгляд справи, але вона не з’явилася на засідання.

Додаткові положення документу

Реалізація цього закону не потребуватиме додаткових витрат із бюджету. Натомість збільшуватиметься дохідна частина бюджету за рахунок штрафів.

Також він не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, зокрема прав і інтересів територіальних громад.

Реалізація акту не впливатиме на ключові інтереси осіб, що зазнають домашнього насильства або насильства за ознакою статі з боку військовослужбовців, поліцейських і інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Водночас реалізація документу матиме позитивний вплив на забезпечення захисту прав і інтересів ociб, якіi зазнають домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Також сприятиме посиленню відповідальності за вчинення таких правопорушень.

Набирає закон чинності наступного дня після його публікування. Далі упродовж місяця уряд має привести нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

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