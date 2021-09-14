Тому про цю подію одразу повідомили рятувальників. У ДСНС зазначили, що виклик надійшов об 11:06.

Раніше На Харківщині перекинулася та згоріла вантажівка: водій загинув одразу

Довелося мити дорогу

Аварія сталася в селищі Дмитрівка, що розташоване в Миколаївській сільській територіальній громаді. Коли рятувальники прибули, вони справді побачили, що довкола пошкодженого авто розлилося багато палива та мастила.

Тому спеціалісти одразу почали очищати асфальт, щоб не трапилося займання. Водій автомобіля внаслідок аварії не постраждав.

На фото з місця видно, що у вантажівки занесло кабіну водія. Це призвело до того, що одне колесо повністю відірвалося, а інше просто сильно зігнулося.



Вантажівка, яка потрапила в аварію / Фото ДСНС

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